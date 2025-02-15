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Русол рассказал о ближайших трансферных целях Карпат

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Русол рассказал о ближайших трансферных целях Карпат

Карпати

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Генеральный директор "Карпат" Андрей Русол сообщил, что львовский клуб в ближайшее время должен подписать нескольких молодых футболистов из Бразилии.

"Мы стараемся создать такую платформу, где будем привлекать наших молодых игроков - и не только из Украины, но и из Латинской Америки, потому что там есть очень хороший фокус. В ближайшее время мы планируем подписание нескольких молодых футболистов из Бразилии.

Это не под главную команду. Это маленькие стартапы, а дальше уже от нашей работы будет зависеть, как мы их разовьем и где увидим.

Работая в Днепре, мы с Глебами (Корниенко и Платовым - прим.) давно задумывались над этой стратегией и даже пытались воплотить ее в жизнь, подписали нескольких молодых бразильцев (Вендел, Миндиньо, Варжао), должен был быть и Безерра, но после начала войны у нас в клубе ("Днепр-1" - прим.) несколько изменилась стратегия и мы до конца не сделали то, что запланировали. Мы успели поработать с этой группой только 6 месяцев и продав одного Вендела, вернули все расходы, которые клуб понес на всех молодых бразильских игроков. А если бы к нам доехал Безерра и у нас бы было больше времени, уверен, этот кейс был бы более прибыльным", - сказал Русол.

Читайте такжеРусол: Мы должны научиться зарабатывать деньги и минимизировать расходы нашего инвестора

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Андрей Русол Бразилия трансферы Карпаты (Львов)
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
15.02.2025 в 10:27
Коли КАРПАТИ розвалиш підер ????
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
15.02.2025 в 10:27
Коли КАРПАТИ розвалиш підер ????
Ответить
0
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