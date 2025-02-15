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"При Ярославском все было солидно". Шарпар вспомнил свой период карьеры в Металлисте

Премьер-лига
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Совсем другое время было

"При Ярославском все было солидно". Шарпар вспомнил свой период карьеры в Металлисте

Металіст

Новина українською

Бывший полузащитник Вячеслав Шарпар рассказал о периоде своих выступлений в составе харьковского "Металлиста".

- Зимой 2011 вас пригласил "Металлист", где тогда в команде уже были Папа Гуе, Эдмар, Валяев, Клейтон Шавьер и другие. Не страшно ли было ехать в харьковскую команду?

– Тогда было не страшно, потому что ехали на просмотр. Мне об этом сказал Александр Пищур: "Мы едем на просмотр в "Металлист", Кварцяный договорился". Мы тогда были на сборе в Крыму и я сказал: "Хорошо, поедем".

Мы вернулись и потом поехали на сбор с "Металлистом" в Дубае. Уровень игроков был совсем иным, у Мирона Маркевича все тренировки через пас, техничные футболисты этому способствовали. Маркевич ставил такой футбол, чтобы нравился болельщикам.

– Кто из игроков выделялся из того "Металлиста"?

– Когда я приехал, то больше всего поразил Тайсон, а когда позже "Металлист" взял Хосе Сосу, то аргентинец мне больше всего нравился.

– Переговоры о вашем подписании шли долго. Правда, что за вас "Металлист" заплатил "Волыни" два миллиона евро?

– На самом деле, сумма была немного другая – 1,6 млн долларов, потому что я сам видел в контракте эти цифры.

– И ваши финансовые условия значительно улучшились. К тому времени Александр Ярославский был щедрым, правда?

– Да, это правда. При Ярославском все было солидно и все своевременно выплачивалось. Пока он был в "Металлисте", никаких претензий по финансам вообще ни у кого не было. Ярославский очень часто на базу приезжал, общался с командой.

– Было ли такое, что Ярославский мог выплатить двойную премию?

– Это все больше шло от бразильцев, которые в раздевалке после удачной игры пели: "Ярославский, Ярославский, двойная премия". После этого Ярославский уже не мог отказать.

– Довольны ли периодом карьеры в "Металлисте"?

– Конечно. Я получил огромный опыт от футболистов высокого уровня, многое взял от Мирона Маркевича, поэтому я совсем не жалею, что был в "Металлисте".

Напомним, Шарпар защищал цвета "Металлиста" с 2011 по 2015 год, но большую часть этого времени провел в аренде в других клубах.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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