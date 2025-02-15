Динамо внесло в заявку на сезон двух юношей

Защитник Демьян Третьяк 2007 г.р. и голкипер Дмитрий Пожар в 2009 г.р. заявлены под списком Б.

Читайте также Сабо: Не совсем понимаю президента Динамо относительно трансферов

17-летний Демьян в текущем первенстве U-19 появлялся на поле в восьми поединках в футболке "Зари". Он полностью провел встречи против молодежных составов "Ингульца" (1:1), "Александрии" (1:2) и "Черноморца" (2:0).

Дмитрий, которому 31 января исполнилось 16 лет, сыграл 20 матчей за "Динамо" в Детско-юношеской футбольной лиге в течение текущего и предыдущего сезонов.