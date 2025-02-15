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Динамо внесло в заявку на сезон двух юношей

Премьер-лига
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Футболистов постепенно интегрируют в первую команду

Динамо внесло в заявку на сезон двух юношей

Фото - Динамо

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Защитник Демьян Третьяк 2007 г.р. и голкипер Дмитрий Пожар в 2009 г.р. заявлены под списком Б.

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17-летний Демьян в текущем первенстве U-19 появлялся на поле в восьми поединках в футболке "Зари". Он полностью провел встречи против молодежных составов "Ингульца" (1:1), "Александрии" (1:2) и "Черноморца" (2:0).

Дмитрий, которому 31 января исполнилось 16 лет, сыграл 20 матчей за "Динамо" в Детско-юношеской футбольной лиге в течение текущего и предыдущего сезонов.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Симченко
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