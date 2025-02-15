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Карпаты не смогут рассчитывать на двух игроков в матче с Динамо
Кадрового потенциала хватит, чтобы перекрыть потери
Фото: ФК Карпати Львів
Как стало известно Sport.ua, футболистам "Карпат" после возвращения во Львов из турецкого сбора было предоставлено два выходных, а затем они начнут подготовку к стартовому матчу второй части сезона – с "Динамо", который состоится в Киеве 23 февраля.
По имеющейся информации, "зелено-белым" в столице не поможет опытный Владимир Адамюк, еще только восстанавливающийся после травмы и занимавшийся по индивидуальной программе.
Под вопросом также участие в матче и зимнего новичка Ильи Квасницы, который из-за мышечной контузии пропустил последние спарринги. Большая вероятность того, что на поединок в столице его включат только в заявку.
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