Карпаты не смогут рассчитывать на двух игроков в матче с Динамо

Как стало известно Sport.ua, футболистам "Карпат" после возвращения во Львов из турецкого сбора было предоставлено два выходных, а затем они начнут подготовку к стартовому матчу второй части сезона – с "Динамо", который состоится в Киеве 23 февраля.

По имеющейся информации, "зелено-белым" в столице не поможет опытный Владимир Адамюк, еще только восстанавливающийся после травмы и занимавшийся по индивидуальной программе.

Под вопросом также участие в матче и зимнего новичка Ильи Квасницы, который из-за мышечной контузии пропустил последние спарринги. Большая вероятность того, что на поединок в столице его включат только в заявку.