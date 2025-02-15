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ЛНЗ усилился полузащитником из Брюгге
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Фото - ФК ЛНЗ
"ЛНЗ" усилился полузащитником из „Брюгге“.
Черкасский клуб подписал 19-летнего полузащитника Александра Якименко из "Брюгге". Футболист играет на позиции правого вингера.
Украинец сыграл в шести матчах Юношеской Лиги Чемпионов, в которых получил 2 желтые карточки. Также Якименко был в заявке во втором дивизионе Бельгии за "NXT"
В ЛНЗ футболист перешел свободным агентом. Контракт действует до 2026 года.
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