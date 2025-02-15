Смоловый: Ванат уже достиг уровня, когда у него есть определенный класс. Для УПЛ – это классный футболист

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Смоловый оценил уровень игры Владислава Ваната.

"Ванат вынужденно играет на фланге, потому что нет действительно замены. Ярмоленко играет в центре, Волошин выходит на фланг, а кем заменить – нет, потому что Кабаев садится так же и выходит Герич. Просто некомплект сейчас вингеров. Вот эта позиция для Ваната – она не такая, чтобы совсем чужая, но человек умудряется выполнять функцию нападающего, входить в штрафную".

"Он оставляет ширину фулбеку, хорошо открывается, своевременно, забивает два мяча. Мне кажется, что Ванат уже достиг такого уровня, когда у него действительно есть определенный класс. Да, для европейских масштабов уровня Лиги чемпионов и Лиги Европы, возможно, этого недостаточно. Для УПЛ – это уже действительно хороший и классный футболист", – считает Смоловый.

Форвард провел на сборах киевлян 6 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.