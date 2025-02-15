Нападающий "Шахтёра", получивший травму в Лиге Чемпионов, вернулся к тренировкам.

Донецкий клуб сообщил о возвращении к тренировкам нападающего Эгиналду.

Напомним, что в матче против "Бреста" Эгиналду травмировался и его вынужденно заменили на 55-й минуте. После, "Шахтёр" подтвердил травму, но не сообщил о сроках возвращения бразильца.

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Эгиналду в этом сезоне сыграл в 21-м матче "Шахтёра" во всех турнирах. На его счету 2 гола и 4 голевые передачи.

Бразильский нападающий перешёл в "Шахтёр" в июле 2023-го года с "Васко де Гамы". Всего за "Шахтёр" Эгиналду сыграл 42 матча.