Один возвращается, другой лечится. Известно о процессе восстановления двух новичков Ворсклы

Владислав Кулач и Евгений Пасич пропустили последние тренировки и контрольные матчи "Ворсклы" в Турции.

Как сообщает ТаТоТаке, Кулач восстанавливался из-за проблем с бедром. С высокой долей вероятности 31-летний нападающий вернется в общую группу сегодня-завтра.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Пасич, в то же время, разорвал связки голеностопа. По прогнозам врачей, процесс восстановления правого защитника займет не менее месяца. После этого Евгений пройдет контрольное обследование.



Читайте такжеЗавершили сбор победой. Ворскла в Турции уверенно обыграла грузинское Динамо