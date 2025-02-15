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Один возвращается, другой лечится. Известно о процессе восстановления двух новичков Ворсклы
О ком речь?
ФК Ворскла / автор невідомий
Владислав Кулач и Евгений Пасич пропустили последние тренировки и контрольные матчи "Ворсклы" в Турции.
Как сообщает ТаТоТаке, Кулач восстанавливался из-за проблем с бедром. С высокой долей вероятности 31-летний нападающий вернется в общую группу сегодня-завтра.
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Пасич, в то же время, разорвал связки голеностопа. По прогнозам врачей, процесс восстановления правого защитника займет не менее месяца. После этого Евгений пройдет контрольное обследование.
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