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Перенесено начало двух матчей Динамо на сборе

Премьер-лига

Один - чуть раньше, другой - чуть позже

Перенесено начало двух матчей Динамо на сборе

Динамо

Новина українською

В воскресенье, 16-го февраля, "Динамо" проведет завершающие контрольные поединки на учебно-тренировочном сборе в Турции, где киевляне готовится ко второй части сезона 2024/2025.

Последними соперниками "бело-синих" станут чемпион Молдовы "РФШ" и обладатель Кубка Молдовы "Петрокуб".

Поединок с "РФШ" "Динамо" начнет в 10.30 (вместо 10.00), и по техническим причинам транслироваться не будет. Игра против "Петрокуба" начнется на час раньше - не в 16.00, а в 15.00.

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Источник:
Динамо Київ
Опубликовал: Александр Бураков
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