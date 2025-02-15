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Перенесено начало двух матчей Динамо на сборе
Один - чуть раньше, другой - чуть позже
Динамо
В воскресенье, 16-го февраля, "Динамо" проведет завершающие контрольные поединки на учебно-тренировочном сборе в Турции, где киевляне готовится ко второй части сезона 2024/2025.
Последними соперниками "бело-синих" станут чемпион Молдовы "РФШ" и обладатель Кубка Молдовы "Петрокуб".
Поединок с "РФШ" "Динамо" начнет в 10.30 (вместо 10.00), и по техническим причинам транслироваться не будет. Игра против "Петрокуба" начнется на час раньше - не в 16.00, а в 15.00.
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