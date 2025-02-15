Перенесено начало двух матчей Динамо на сборе

В воскресенье, 16-го февраля, "Динамо" проведет завершающие контрольные поединки на учебно-тренировочном сборе в Турции, где киевляне готовится ко второй части сезона 2024/2025.

Последними соперниками "бело-синих" станут чемпион Молдовы "РФШ" и обладатель Кубка Молдовы "Петрокуб".

Поединок с "РФШ" "Динамо" начнет в 10.30 (вместо 10.00), и по техническим причинам транслироваться не будет. Игра против "Петрокуба" начнется на час раньше - не в 16.00, а в 15.00.



Читайте такжеАкцент на тактике. Кабаев рассказал, чем Динамо занимается на сборах