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Воробей – об улучшении уровня игры Шахтера и Динамо: Нужны сильные легионеры образца 2010-х годов

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Воробей – об улучшении уровня игры Шахтера и Динамо: Нужны сильные легионеры образца 2010-х годов

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Экс-форвард "Шахтера" Андрей Воробей прокомментировал выступление украинских клубов в еврокубках.

“Многие опасались, что украинским командам будет тяжело, потому что мы до этого в таком формате не выступали раньше. Но "Динамо" и "Шахтер" показали хороший футбол в январе и пополнили копилку Украины очками. Старт второй половины сезона начался для наших грандов успешно. Эти результаты вселяют надежду. Если вообще взять, то провальный сезон был, но январский отрезок был удачным.

Что касается результатов в Юношеской лиге УЕФА, то многие понимали, что не мы фавориты. Никто не будет их критиковать. Хорошо, что вообще вышли в этот раунд. Это был небольшой успех".

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"Что нужно улучшить в игре и в составах "Шахтера"и "Динамо"? Нужны сильные легионеры образца 2010-х годов. Сюда приезжали легионеры, которые реально усиливали игру команд – не только "Шахтера" и "Динамо", а тех же "Металлиста", "Днепра", донецкого "Металлурга". Но за большие деньги не каждая команда может позволить себе подписать легионера.

Поэтому команды усиливаются негромкими трансферами и пытаются в экономном режиме пройти этот период. Украинских игроков у нас много внутри чемпионата. Но все равно нужны качественные легионеры. Мы видим, как этого не хватает в еврокубковых матчах”, – сказал Воробей.

"Горняки" 24 февраля будут играть против "Левого Берега", "Динамо" 23-го будет принимать "Карпаты".

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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