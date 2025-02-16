Воробей – об улучшении уровня игры Шахтера и Динамо: Нужны сильные легионеры образца 2010-х годов

Экс-форвард "Шахтера" Андрей Воробей прокомментировал выступление украинских клубов в еврокубках.

“Многие опасались, что украинским командам будет тяжело, потому что мы до этого в таком формате не выступали раньше. Но "Динамо" и "Шахтер" показали хороший футбол в январе и пополнили копилку Украины очками. Старт второй половины сезона начался для наших грандов успешно. Эти результаты вселяют надежду. Если вообще взять, то провальный сезон был, но январский отрезок был удачным.

Что касается результатов в Юношеской лиге УЕФА, то многие понимали, что не мы фавориты. Никто не будет их критиковать. Хорошо, что вообще вышли в этот раунд. Это был небольшой успех".