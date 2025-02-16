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Контрольный матч. Динамо – РФШ 1:0. Украинцы все же дожали

Премьер-лига

Предпоследний спарринг киевлян

Контрольный матч. Динамо – РФШ 1:0. Украинцы все же дожали

Фото: ФК Динамо

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье киевское "Динамо" двумя контрольными матчами завершает свои сборы в Турции. Первым соперником стал латвийский РФШ. Напомним, что в Лиге Европы киевляне выиграли 1:0.

Сегодня с первых минут Александр Шовковский выпустил максимально приближенный к оптимальному стартовый состав. Не было Шапаренко, Бражко и Буяльского, но они сыграют уже в следующем спарринге.

В начале встречи киевляне больше владели мячом, но до голевых моментов дело не доходило. Можно вспомнить удар Пихаленка со штрафного, когда хавбек киевлян пробил выше ворот. Игра преимущественно проходила на половине поле РФШ, но конструктива в заключительной трети поля не хватало.

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Украинцы доминировали, но забить не удавалось. В конце тайма латвийцам повезло. Сначала Кабаев пробил в штангу, а через несколько минут удар Ярмоленко парировал голкипер. На перерыв соперники ушли без голов, хотя преимущество "Динамо" было существенным.

После перерыва характер игры не изменился. Украинцы играли первым номером, но воплотить игровое преимущество в забитый мяч не могли. Ближе к середине второго тайма латвийцы смогли отвести игру от собственных ворот. На 75-й минуте украинцы открыли счет. Тымчик забросил мяч за шиворот голкиперу после розыгрыша углового - 1:0.

В итоге, минимальная победа украинской команды.

Контрольный матч

"Динамо" - РФШ 1:0

Голы: Тымчик (75)

"Динамо": Нещерет - Вивчаренко, Попов (Балаба, 82), Михавко, Тымчик - Пихаленок (Саленко, 86), Рубчинский (Озимай, 84), Михайленко - Кабаев, Ванат (Задорожный, 70), Ярмоленко (Осипенко, 88)

РФШ (стартовый состав): Ондоа – Талла, Карасима, Лемаич, Липущек, Мареш, Одишария, Паныч, Пренга, Савалниекс, Икауньекс

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