Шахтер – Дила: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча

"Шахтер" вышел на финишную прямую турецкого сбора. Впереди у команды запланирован один товарищеский матч, после чего уже 24 февраля подопечные Пушича встретятся с "Левым Берегом" в рамках чемпионата Украины.

Читайте также Бабич рассказал, почему Черноморец не доиграл матч с Дилой

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Сегодня "горняки" сыграют против бронзового призера предыдущего розыгрыша грузинского первенства "Дилы".В прошлом сезоне команде не хватило семь очков до чемпионского первого места. В следующей кампании коллектив примет участие в еврокубках.

Спарринги клубов УПЛ

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Дила" (Гори, Грузия)

16 февраля, 12:00

Прямая трансляция: YouTube "Шахтера"

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>