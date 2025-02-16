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Шахтер – Дила: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига
Обновлено

"Горняки" продолжают готовиться к УПЛ

Шахтер – Дила: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: ФК Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" вышел на финишную прямую турецкого сбора. Впереди у команды запланирован один товарищеский матч, после чего уже 24 февраля подопечные Пушича встретятся с "Левым Берегом" в рамках чемпионата Украины.

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Сегодня "горняки" сыграют против бронзового призера предыдущего розыгрыша грузинского первенства "Дилы".В прошлом сезоне команде не хватило семь очков до чемпионского первого места. В следующей кампании коллектив примет участие в еврокубках.

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Спарринги клубов УПЛ

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Дила" (Гори, Грузия)

16 февраля, 12:00

Прямая трансляция: YouTube "Шахтера"

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

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