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Динамо - Петрокуб: Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига

Игра с заключительным соперником из Молдовы

Динамо - Петрокуб: Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Вот и завершаются зимние сборы для киевлян. Сегодня "Динамо" сыграет против молдавской команды "Хынчешты".

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Также добавим, что еще подопечные Александра Шовковского сыграют с латвийским "РФШ", однако трансляция матча не состоится по техническим причинам. За всеми ключевыми событиями спарринга следите в официальном клубном канале "Динамо" в Telegram.

Спарринги клубов УПЛ

"Динамо" (Киев. Украина) - "Петрокуб" (Хынчешты. Молдова)

16 февраля, 15:00

Прямая трансляция: YouTube "Динамо Киев"

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