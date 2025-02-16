Динамо - Петрокуб: Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Вот и завершаются зимние сборы для киевлян. Сегодня "Динамо" сыграет против молдавской команды "Хынчешты".

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Также добавим, что еще подопечные Александра Шовковского сыграют с латвийским "РФШ", однако трансляция матча не состоится по техническим причинам. За всеми ключевыми событиями спарринга следите в официальном клубном канале "Динамо" в Telegram.

Спарринги клубов УПЛ

"Динамо" (Киев. Украина) - "Петрокуб" (Хынчешты. Молдова)

16 февраля, 15:00

Прямая трансляция: YouTube "Динамо Киев"

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