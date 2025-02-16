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Динамо - Петрокуб: Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Игра с заключительным соперником из Молдовы
Фото: ФК Динамо
Вот и завершаются зимние сборы для киевлян. Сегодня "Динамо" сыграет против молдавской команды "Хынчешты".
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Также добавим, что еще подопечные Александра Шовковского сыграют с латвийским "РФШ", однако трансляция матча не состоится по техническим причинам. За всеми ключевыми событиями спарринга следите в официальном клубном канале "Динамо" в Telegram.
Спарринги клубов УПЛ
"Динамо" (Киев. Украина) - "Петрокуб" (Хынчешты. Молдова)
16 февраля, 15:00
Прямая трансляция: YouTube "Динамо Киев"
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