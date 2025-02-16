Шовковский наигрывает основу? Динамо объявило стартовый состав на матч против РФШ

Сегодня киевское "Динамо" проведет два заключительных спарринга на турецком сборе. Первым из них станет поединок против латвийской РФШ, с которой "бело-синие" недавно встречались в рамках Лиги Европы и победили со счетом 1:0.

Главный тренер Александр Шоковский объявил стартовый состав на этот поединок.

Нещерет – Тимчик, Попов, Михавко, Вивчаренко – Пихаленок, Михайленко – Ярмоленко, Рубчинский, Кабаев – Ванат.

Запасные: Игнатенко, Суркис, Балаба, Задорожный, Саленко, Озимай, Осипенко, Пономаренко.

Матч стартует в 10:30. Прямой видеотрансляции не будет по техническим причинам, как сообщили в киевском клубе.

Также против "Петрокуба" подопечные Шовковского встретятся сегодня в 15:00.