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Шовковский наигрывает основу? Динамо объявило стартовый состав на матч против РФШ
С Ярмоленко-капитаном, но без Бражка и Буяльского
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Сегодня киевское "Динамо" проведет два заключительных спарринга на турецком сборе. Первым из них станет поединок против латвийской РФШ, с которой "бело-синие" недавно встречались в рамках Лиги Европы и победили со счетом 1:0.
Главный тренер Александр Шоковский объявил стартовый состав на этот поединок.
Нещерет – Тимчик, Попов, Михавко, Вивчаренко – Пихаленок, Михайленко – Ярмоленко, Рубчинский, Кабаев – Ванат.
Запасные: Игнатенко, Суркис, Балаба, Задорожный, Саленко, Озимай, Осипенко, Пономаренко.
Матч стартует в 10:30. Прямой видеотрансляции не будет по техническим причинам, как сообщили в киевском клубе.
Также против "Петрокуба" подопечные Шовковского встретятся сегодня в 15:00.
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