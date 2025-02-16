Глущенко, Швед и Бондаренко. Пушич выбрал стартовый состав на матч против Дилы

"Шахтер" сегодня проведет завершающий поединок на сборах в Турции. Соперником станет грузинская "Дила". Главный тренер "горняков" Марино Пушич выбрал стартовый состав команды на этот матч.

Фесюн – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Марлон, Бондаренко, Глущенко, Швед, Кевин, Кауа Элиас.

Запасные: Ризнык, Твардовский, Арройо, Педро Энрике, Грамм, Конопля, Фарина, Эгиналду, Цуканов, Назарина, Невертон, Траоре.

Встреча стартует в 12:00. Запланирована видеотрансляция матча, кроме этого UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.