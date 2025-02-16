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Глущенко, Швед и Бондаренко. Пушич выбрал стартовый состав на матч против Дилы
В основе сыграют пять легионеров
Фото: Шахтар
"Шахтер" сегодня проведет завершающий поединок на сборах в Турции. Соперником станет грузинская "Дила". Главный тренер "горняков" Марино Пушич выбрал стартовый состав команды на этот матч.
Фесюн – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Марлон, Бондаренко, Глущенко, Швед, Кевин, Кауа Элиас.
Запасные: Ризнык, Твардовский, Арройо, Педро Энрике, Грамм, Конопля, Фарина, Эгиналду, Цуканов, Назарина, Невертон, Траоре.
???? Склад «Шахтаря» на заключний спаринг на зборах ???? «Діла» ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 16, 2025
???? Дивіться трансляцію гри о 12:00 ⬇️https://t.co/XvyOIkCasM#Shakhtar #ШахтарДіла pic.twitter.com/pda8iZzDdM
Встреча стартует в 12:00. Запланирована видеотрансляция матча, кроме этого UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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