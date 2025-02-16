Отнёсся с юмором. Экс-полузащитник Шахтёра отреагировал на информацию по доигрыванию матча с Кривбассом

Экс-полузащитник "Шахтёра" отреагировал на информацию по доигрыванию матча с "Кривбассом".

Полузащитник турецкого "Эюпспора" Тарас Степаненко в сторис Instagaram поставил пост с информацией о матче и прокомментировал.

"О, нормально! Приеду доигрывать", - написал Степаненко.

Напомним, что Тарас Степаненко забил в этом матче на 40-й минуте. На момент прерывания матча "Шахтёр" вёл в счёте 1:0.

УПЛ назначила дату доигрывания матча. Поединок состоится 16 апреля в 15:30 по киевскому времени.

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В феврале 2025 года украинский клуб отпустил футболиста в турецкий "Эюпспор" свободным агентом.