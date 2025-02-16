  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Отнёсся с юмором. Экс-полузащитник Шахтёра отреагировал на информацию по доигрыванию матча с Кривбассом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отнёсся с юмором. Экс-полузащитник Шахтёра отреагировал на информацию по доигрыванию матча с Кривбассом

Премьер-лига

А как иначе?

Отнёсся с юмором. Экс-полузащитник Шахтёра отреагировал на информацию по доигрыванию матча с Кривбассом

Фото: Шахтар

Новина українською

Экс-полузащитник "Шахтёра" отреагировал на информацию по доигрыванию матча с "Кривбассом".

Полузащитник турецкого "Эюпспора" Тарас Степаненко в сторис Instagaram поставил пост с информацией о матче и прокомментировал.

"О, нормально! Приеду доигрывать", - написал Степаненко.

Отнёсся с юмором. Экс-полузащитник Шахтёра отреагировал на информацию по доигрыванию матча с Кривбассом - изображение 1

Напомним, что Тарас Степаненко забил в этом матче на 40-й минуте. На момент прерывания матча "Шахтёр" вёл в счёте 1:0.

УПЛ назначила дату доигрывания матча. Поединок состоится 16 апреля в 15:30 по киевскому времени.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В феврале 2025 года украинский клуб отпустил футболиста в турецкий "Эюпспор" свободным агентом.

По теме
yellow-arrow
Контракт заканчивался летом. Защитник Ингульца подписал контракт с одним из лидеров Первой Лиги, - Источник
yellow-arrow
Контрольный матч. Динамо – РФШ 1:0. Украинцы все же дожали
yellow-arrow
Глущенко, Швед и Бондаренко. Пушич выбрал стартовый состав на матч против Дилы
Тарас Степаненко Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости