Контрольный матч. Динамо - Петрокуб 1:0. Игра забывается, а результат остается

Лидер чемпионата Украины сыграл свой последний спарринг на зимних сборах в Турции. Соперником киевлян был чемпион и обладатель Кубка Молдовы - "Петрокуб".

На этот раз состав "Динамо" был далеко не оптимальным, ведь ряд лидеров играли в спарринге против РФШ (1:0). В первой половине встречи подопечные Шовковского имели преимущество во владении мячом, но ничего не могли создать в атаке. А вот "Петрокуб" на 27-й минуте мог открывать счет, но Амброш головой пробил мимо ворот. Первый тайм завершился без голов. К сожалению, футбола до перерыва было мало. Борьба, борьба и еще раз борьба. Зрелища мы точно не увидели.

Во втором тайме характер игры не изменился. Медленный футбол без голевых моментов. Киевляне спокойно контролировали мяч, но ничего создать в заключительной трети поля не могли. На 66-й минуте пришлось вступать в игру Игнатенко, когда он парировал удар Плетицы. На 75-й минуте киевляне открыли счет. После передачи Шапаренко в одно касание пробил Буяльский - 1:0. В итоге, минимальная победа "Динамо".

Контрольный матч

"Динамо" - "Петрокуб" 1:0

Голы: Буяльский (75)

"Динамо": Игнатенко - Дубинчак, Караваев, Биловар, Захарченко - Бражко, Шапаренко - Брагару, Буяльский, Волошин - Герреро (Пономаренко, 72)

"Петрокуб" (стартовый состав): Шмаленя - Ярдан, Нгах, Борш, С. Плетица - Джоу, Лунгу, Демьян - Керунту, Амброш, Пушкаш