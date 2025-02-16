Контрольный матч. Шахтер - Дила 2:0. Перекладины Кевина и режим Роберто Карлоса от Педро Энрике

Поединком в рамках турецких тренировочных сборов против бронзового призера грузинского первенства "горняки" выходили на финишную прямую подготовки к возобновлению УПЛ. Эта игра всем своим видом прямо намекала на ее товарищеский характер. Даже "смешанная" разметка на поле прямо говорила об этом.

"Шахтер" никуда не спешил и планомерно строил свои позиционные атаки. Да и в целом, подопечные Марино Пушича, на правах фаворита, выглядели лучше. "Диле" же закономерно отводилась роль второго номера.

Самым острым в составе украинской команды был Кевин. В начале встречи, и на экваторе первого тайма вингер "Шахтера" дважды попал в перекладину. Бразилец все делал правильно, но немного не хватило точности в завершающей стадии. Опасно также пристреливался Бондаренко - мимо.

В конце концов, подопечные боснийского наставника после фланговой атаки даже сумели размочить счет. Однако, из-за офсайда у зимнего новичка Элиаса, дончане ушли на перерыв ни с чем.

К тому же, после столкновения в одном из эпизодов досадную травму перед началом второй части чемпионата Украины получил Швед. Марьян оказался на газоне и не сумел продолжить игру. Его по позиции заменил Невертон.

На старте второй половины грузины немного активизировались, но какого-то конструктива не получилось. Защитники донецкой команды без проблем нивелировали эту угрозу.

Номинальные хозяева (по протоколу матча) довольно долго банально набивали показатель стерильного владения, пока инициативу на себя не взял вышедший на замену Педро Энрике. Бразильский фулбек в стиле своего соотечественника Роберто Карлоса разрядил пушку с метров 30-ти и прошил голкипера грузинского коллектива.

Грузины ощутимо подсели, а "Шахтер" почувствовал запах крови и буквально через несколько минут удвоил преимущество. Вертикальная атака, мяч у Траоре, а тот на замахе как детей убрал двух защитников и покатил мимо вратаря.

Видно было, что Марино Пушич в этом спарринге требовал от своих футболистов в первую очередь не забитых мячей и результата как такового, а именно наработки комбинационных схем. Как-никак, в следующем туре УПЛ играть против "Левого Берега", и общий характер того поединка максимально будет напоминать это противостояние. Поскольку, ни для кого не будет сюрпризом, что "аисты" тоже сядут глубоко в обороне и отдадут мяч сопернику.

Дончане могли спокойно утраивать свое преимущество, и даже доводить счет до разгромного. В частности, убийственный момент в концовке был у Конопли. Также хорошо на ударную позицию вышел Эгиналаду - свою команду спас страж ворот "Дилы". В итоге, так и закончили - 2:0. Спарринг однозначно удался - удалось отточить позиционную игру и задействовать в ней сразу многих разноплановых исполнителей. Если бы еще, конечно, не травма Шведа.

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

Контрольный матч

Тренировочные сборы в Турции

Воскресенье, 16-е февраля

"Шахтер" - "Дила" 2:0

Голы: Педро Энрике 58, Траоре 64.

Состав "Шахтера" на первый тайм: Фесюн, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Марлон, Бондаренко, Глущенко, Швед (Невертон 28), Кевин, Элиас.

Запасные: Ризнык, Твардовский, Арройо, Педро Энрике, Грам, Конопля, Фарина, Эгиналду, Цуканов, Назарина, Невертон, Траоре.

Состав "Шахтера" на второй тайм: Твардовский, Матвиенко (Грам 70), Бондарь, Назарина, Педро Энрике, Винисиус Тобиас (Конопля 62), Марлон Гомес, Бондаренко, Кевин (Эгиналду 62), Невертон, Элиас.

Главный тренер: Марино Пушич.

Предупреждения: Глущенко 15, Эгиналду 71.