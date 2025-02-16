Скандальный легионер Полесья вернется в клуб и будет тренироваться с дублем

Скандальный легионер "Полесье" Бени Макуана все-таки вернется в "Полесье". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Руководство житомирян приняло такое решение. Однако в ближайшее время футболист будет тренироваться с дублем "Полесья".

Последним матчем Макуана за первую команду "волков" был поединок против "Руха" 1 декабря. Он вышел на 20 финальных минут встречи. Впоследствии конголезец скандально покинул Украину и пропустил все сборы "Полесья".

Дубль житомирян начнет весеннюю часть матчей Второй лиги 11 апреля матчем против ФК "Ольховцы". На зимний перерыв команда ушла на четвертом месте группы A с отрывом в шесть очков от лидеров первенства.