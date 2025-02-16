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Скандальный легионер Полесья вернется в клуб и будет тренироваться с дублем
Санта Барбара, ей-Богу
Фото: Полісся
Скандальный легионер "Полесье" Бени Макуана все-таки вернется в "Полесье". Об этом сообщает ТаТоТаке.
Руководство житомирян приняло такое решение. Однако в ближайшее время футболист будет тренироваться с дублем "Полесья".
Последним матчем Макуана за первую команду "волков" был поединок против "Руха" 1 декабря. Он вышел на 20 финальных минут встречи. Впоследствии конголезец скандально покинул Украину и пропустил все сборы "Полесья".
Дубль житомирян начнет весеннюю часть матчей Второй лиги 11 апреля матчем против ФК "Ольховцы". На зимний перерыв команда ушла на четвертом месте группы A с отрывом в шесть очков от лидеров первенства.
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