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Скандальный легионер Полесья вернется в клуб и будет тренироваться с дублем

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Санта Барбара, ей-Богу

Скандальный легионер Полесья вернется в клуб и будет тренироваться с дублем

Фото: Полісся

Новина українською

Скандальный легионер "Полесье" Бени Макуана все-таки вернется в "Полесье". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Руководство житомирян приняло такое решение. Однако в ближайшее время футболист будет тренироваться с дублем "Полесья".

Последним матчем Макуана за первую команду "волков" был поединок против "Руха" 1 декабря. Он вышел на 20 финальных минут встречи. Впоследствии конголезец скандально покинул Украину и пропустил все сборы "Полесья".

Читайте такжеУАФ подтвердила, что Макуана обращался в Ассоциацию из-за того, что в Полесье ему не отдавали паспорт

Дубль житомирян начнет весеннюю часть матчей Второй лиги 11 апреля матчем против ФК "Ольховцы". На зимний перерыв команда ушла на четвертом месте группы A с отрывом в шесть очков от лидеров первенства.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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