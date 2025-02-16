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Игнатенко и Захарченко сыграют в старте Динамо в матче против Петрокуба

Премьер-лига

Завершающий поединок "бело-синих" на сборах

Игнатенко и Захарченко сыграют в старте Динамо в матче против Петрокуба

Фото: ФК Динамо Київ

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Киевское "Динамо" проведет второй спарринг за день на турецком сборе. На этот раз соперником станет молдавский "Петрокуб".

Главный тренер киевлян Александр Шовковский выбрал стартовый состав на этот поединок.

Игнатенко – Караваев, Беловар, Захарченко, Дубинчак – Шапаренко, Бражко – Волошин, Буяльский, Брагару – Герреро.

Запасные: Суркис, Балаба, Задорожный, Осипенко, Озимай, Саленко, Пономаренко.

Это будет завершающий поединок "Динамо" на сборах в Турции.

Матч начнется в 15:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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Динамо (Киев) Петрокуб
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
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