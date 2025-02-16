Игнатенко и Захарченко сыграют в старте Динамо в матче против Петрокуба

Киевское "Динамо" проведет второй спарринг за день на турецком сборе. На этот раз соперником станет молдавский "Петрокуб".

Главный тренер киевлян Александр Шовковский выбрал стартовый состав на этот поединок.

Игнатенко – Караваев, Беловар, Захарченко, Дубинчак – Шапаренко, Бражко – Волошин, Буяльский, Брагару – Герреро.

Запасные: Суркис, Балаба, Задорожный, Осипенко, Озимай, Саленко, Пономаренко.

Это будет завершающий поединок "Динамо" на сборах в Турции.

Матч начнется в 15:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.