"Колос" объявил о старте продажи билетов на матч против "Черноморца".

Киевский клуб открыл продажу билетов на матч. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

"Уважаемые болельщики. Рады сообщить, что билеты на матч 18-го тура Колос - Черноморец, который состоится 21-го февраля в Ковалевке уже в продаже", - написали в клубе.

Билеты на матч продаются на Сектор 2 западной части стадиона и стоят 99 грн.

На зимний перерыв "Колос" ушел на 11-м месте с 18-ю баллами, "Черноморец" - 15-й с 12-ю баллами.

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Матч состоится 21 февраля в 15:30 по киевскому времени.