Три аргумента для возможного успеха. Что повлияет на погоню Шахтера за титулом УПЛ

До возобновления чемпионата Украины осталось всего ничего. Главная интрига неизменна — кому достанется национальное золото? “Динамо” является наиболее вероятным претендентом — если уж в “Шахтере” устами Дарио Срны это признали, то кто мы такие, чтобы отрицать этот факт?

В то же время хорватский функционер дал понять, что “оранжево-черные” не будут сидеть, сложа руки, и попытаются догнать своего соперника. Обдумываем, за счет чего гипотетически это может произойти.

Теперь “Шахтер” преследует исключительно те же цели, что и “Динамо”

Еще не так давно по Интернету гулял мем о “борьбе за 40 миллионов евро”. С резким падением в таблице коэффициентов Украина лишилась привилегии в виде прямой путевки в ЛЧ. Есть опасения, что представители УПЛ нескоро попадут в самый престижный клубный турнир (да и вообще будут находиться на основных этапах ЛЕ или ЛК, учитывая семь кругов ада в квалификации).

Учитывая это, где-то "Шахтер" надеялся как можно дольше задержаться в ЛЧ, заработать средства и подсветить ценные активы.

Думаем, что одна из причин, почему Марино Пушич до сих пор на своем посту — это попытка (пусть и не совсем оправданная) зацепиться за весеннюю стадию соревнования. Совокупность проблем (те же логистические нюансы, увеличение матчей, новизна формата, необходимость быстрее, а не так тщательно готовиться, как раньше — соперников ведь не три, а восемь) отбросила коллектив от изначальной цели.

Безусловно, никто не пренебрегал Премьер-лигой, но дончане прежде всего поставили на заработок и перспективы. Обращают ли внимание действительно большие команды на наше внутреннее первенство? Ответ риторический.

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"Динамо", видя, как плохо складывается картина в Лиге Европы, откровенно закрыло глаза и сконцентрировалось на УПЛ. Теперь это сделает и “Шахтер”, ведь нет смысла распылять внимание. Да, есть отставание в десять очков, но оно способно сократиться — во-первых, перенесена встреча с “Кривбассом”, где уже есть преимущество благодаря голу Тараса Степаненко, во-вторых, многое решит апрельский поединок с киевлянами.

Извините, но это не сезон 2008/09, где Мирча Луческу ушел на зимний перерыв пятым (31 пункт), а его принципиальный конкурент накопил аж на 12 больше. Увы, нет тех версий “Днепра”, “Металлиста”, “Ворскла”, вцепившаяся за Кубок Украины и видевшаяся с “Бенфикой”, пока не в силах похвастаться успехами.

Сегодняшняя “Александрия” еще не заверила аудиторию в стабильности (а возможно ее возвышение — это разовая акция?). “Полесье” и “Кривбасс” на бумаге котируются достаточно высоко, но пока тоже не закрепились хотя бы на прошлогодних ступенях.

Поэтому неудивительно, когда сами тренеры или эксперты признаются, между кем на самом деле будет продолжаться погоня за медалями высшего сорта.

“Шахтер” обновил атакующее звено, вкладывает и готов вкладывать еще

В зимнее окно “оранжево-черные” обогатились на 18 миллионов евро — продали Кевина Келси, Александра Зубкова и Даниила Сикана (каждый — по 6 млн евро по версии портала Transfermarkt). Если венесуэлец так и не приглянулся Пушичу, то последние два исполнителя имели какое-никакое значение для “Шахтера”.

Но тут присутствует логика: в августе Зубкову исполнится двадцать девять, и он, как бы мы к этому ни стремились, не станет лучше. К тому же, у парня есть выработанный стиль: несколько твердолобый, прямой — словом, незатейливый. А тут как раз на горизонте появился “Трабзонспор” с раскрытым кошельком.

Сикан? Этот игрок здорово помогал в подыгрыше, однако никогда не был форвардом, способным гарантировать энное количество голов. Вполне справедливо, что от его услуг отказались на собственных условиях и вместо этого пошли ва-банк с кандидатурой Кауна Элиса. 17 миллионов евро — это не только третий по дороговизне трансфер в истории “Шахтера”, но и намек для остальных конкурентов — вот, смотрите, нас не следует сбрасывать со счетов.

Нам еще предстоит подробнее рассмотреть Кауна, однако по хотя бы точечным наблюдениям можно констатировать, что у воспитанника “Флуминенсе” присутствуют и скиллы, и потенциал. Уже очевидно, что это основной нападающий (при всем уважении к Траоре, однако буркиниец далек от стартовой обоймы), и у “Шахтера” вырисовывается обновленная линия атаки.

Элиас — само собой. Кевин — тоже. Педриньо, Эгиналду, способный отработать на обоих флангах, даже Невертон - все получат в распоряжение дополнительное время, чтобы себя проявить. А значит, мотивацию для роста, налаживания связей и химии — вот такое оно, возвращение к бразильскому вектору.

Судя по словам Дарио Срны, клуб не прекратит комплектоваться. “Президент дал добро на еще один трансфер, который будет, как я считаю, громким, дорогим. Это трансфер, который нам нужен — либо сейчас, либо летом. Мы работаем активно, здесь очень большая работа”.

Конечно, тут только гадать, кем будет новичок. Есть смысл подкрепить левый фланг нападения, сильно просится усиление в опорную зону — Степаненко играл мало, подался в “Эюпспор”, Крыськив и Марлон Гомес не являются “чистыми” хавбеками, поэтому нужен тот, кто будет сбалансировать и тормозить игру при необходимом сценарии.

Как бы там ни было, а “Шахтер” настроен тратиться, соревноваться и надеяться, что с завоеванием чемпионства ему хватит сил для продвижения в еврокубках.

“Динамо” отпустило Георгия Бущана и оставило Владимира Бражко

Думаете, где здесь польза для “горняков”? Нередко говорят, что вратарь — это половина команды, и Бущан исправно выполнял свои задачи. Теперь воспитанник “бело-синих” сменил прописку ради Саудовской Аравии, и его место занял Руслан Нещерет. Да, талантливый преемник, но без достаточной практики, чтобы быть в нем уверенным на сто процентов.

Ни один голкипер не спасет во всех эпизодах, однако где-где, а в УПЛ Жора излучал спокойствие — примечательно, что одессит в пятерке лидеров по количеству “сухих” матчей (7), зафиксированных в текущем сезоне. Чтобы Нещерет гарантировал такой же уровень, нужно время и игровой тонус — нет сомнений, что он приобретется, но сам процесс не исключает ошибок.

Для кого-то Руслан запомнился хайлайтами против “Барселоны”, а кто-то воочию видел недоработки с теми же ЛНЗ, “Металлистом 1925” или “Шахтером”, где киевляне или потеряли, или рисковали потерять зачетные баллы.

Впереди — “Карпаты”, которым принципиально важно продемонстрировать правильность сделки с “Рухом” (ну, чего бы не бросить в бой Квасницу или Сыча?), ЛНЗ, где может удивить Роман Григорчук, “Кривбасс”, “Шахтер” и “Полесье”. Александр Шовковский, как коллега по позиции, точно знает, что на финише дистанции случается всякое, и последний защитник должен обладать ментальным равновесием.

Кстати, о психологии - а не повлияет ли на раздевалку фактор неухода Владимира Бражко? Очевидно, Игорь Суркис оперирует достаточным финансированием, что имеет возможность отказаться от 20 миллионов евро, предложенных “Вулверхэмптоном”. Тогда возникает вопрос — почему, собственно, попрощались с Бущаном? До кейса с Бражко сформировалась картина, что “Динамо” не против наполнить бюджет на фоне провала в еврокубках. Оказывается, нет.

Клуб отпустил лидера позади, зато придержал хавбека, чьи функции не всегда применяются — вот честно, когда условная "Оболонь" нокаутирована со счетом 1:5, вряд ли Шовковский раздумывает над билд-апом в опорной зоне.

Мотивирован ли Бражко биться за УПЛ любой ценой, если одной ногой стоял в Премьер-лиге? Это еще придется проверить на деле.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine