Дважды в одну реку войдешь. Динамо – РФШ 1:0. Видео гола и обзор товарищеского матча

"Динамо" и РФШ провели второй матч за месяц. В конце января киевляне победили команду из Риги в поединке Лиги Европы со счётом 1:0. Сегодня же в спарринге был зафиксирован идентичный финальный счёт. Решающий гол на исходе встречи забил правый защитник "Динамо" Александр Тимчик.

Спарринги клубов УПЛ, Турция

"Динамо" (Киев, Украина) – РФШ (Рига, Латвия) 1:0

Гол: Тымчик 75