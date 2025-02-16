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Дважды в одну реку войдешь. Динамо – РФШ 1:0. Видео гола и обзор товарищеского матча
Все решил точный удар защитника
Getty Images/Global Images Ukraine
"Динамо" и РФШ провели второй матч за месяц. В конце января киевляне победили команду из Риги в поединке Лиги Европы со счётом 1:0. Сегодня же в спарринге был зафиксирован идентичный финальный счёт. Решающий гол на исходе встречи забил правый защитник "Динамо" Александр Тимчик.
Спарринги клубов УПЛ, Турция
"Динамо" (Киев, Украина) – РФШ (Рига, Латвия) 1:0
Гол: Тымчик 75
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