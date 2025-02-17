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Ашур: На решение об увольнении Тесли я не имел никакого влияния

Премьер-лига

Наставник "Полесья" - о кадровых изменениях в клубе

Ашур: На решение об увольнении Тесли я не имел никакого влияния

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур ответил на вопросы о кадровых изменениях в клубе.

– Были тектонические сдвиги в клубе – и Тесля ушел, и тренеры, я так понимаю, какие ушли из первой команды, кто-то в структуре остался, кто-то ушел. Насколько вы были инициатором этих изменений. Может быть, что-то мешало вам? Имели ли вы отношение к этим изменениям? Это какая-то мини-революция или вы это все так не воспринимаете?

– Мне кажется, по поводу Владимира Николаевича Тесли я здесь точно ничего не могу прокомментировать, потому что это отношения Владимира Николаевича и Геннадия Владиславовича. На это решение я точно не имел никакого влияния.

По поводу реорганизации в штабе. У нас произошли сейчас, скажем так, концептуальные перемены. Люди, которые присутствовали в тренерском штабе, будут выполнять свои функции в отдельном департаменте – департаменте индивидуальной подготовки.

Так же руководствуясь тем, что у нас сейчас как в первой команде, так и во второй, конечно, и в U19 все же игроки, у которых еще есть это окно для улучшения индивидуального. И потому, что тренировки и требования к тренировке у нас достаточно интенсивные, все равно мы должны находить для них окно для улучшения этих индивидуальных моментов.

Был создан новый департамент. В нем сейчас будут тренеры, которые уже были в структуре команды, то есть знают определенные требования и чего не хватает именно этим игрокам. И так же моей инициативой было, чтобы к нам присоединился еще один специалист, который будет моим ассистентом, которого уже объявляли – Франциско Серрано, – сказал Ашур.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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