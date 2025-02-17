Ашур: После зимней трансферной кампании у Полесья очень приличное количество активов

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур озвучил задачи на сезон и оценил ресурсы клуба.

– Какие задачи ставил вам перед сезоном Буткевич в плане результата? Разговаривали ли вы уже зимой с ним по поводу того, доволен ли он? Какие причины того, что клубы с меньшим, чем у "Полесья" ресурсом, составляют вам серьезную конкуренцию?

– По поводу задач. В начале сезона мы с президентом прекрасно понимали, что будет очень много перемен. Это никуда не денет наши амбиции, конечно. Как я говорил всегда, я хочу выигрывать каждую игру. Если ее выигрывать, то это будет приближать нас к тем задачам, которые мы ставим.

Задачи были – конкурировать за зону еврокубков, они и сейчас остаются. Ну и мы пока так же боремся за Кубок Украины, мы будем во второй половине сезона так же стремиться зацепиться за максимальное место в таблице.

Для меня 4-е место в таблице, которое будет давать еврокубки, давать возможность по крайней мере участвовать в квалификациях – это тот результат, к которому мы сейчас стремимся, учитывая обстоятельства. И в Кубке, конечно, тоже хотим в каждом матче выигрывать.

По поводу ресурсов – интересный вопрос. В какой-то момент, возможно, из-за тишины, возможно, из-за большого внимания и множества разной информации, мне кажется, что немного необъективная оценка. И это по объективной причине, потому что нет этой информации в открытом пространстве.

Все, на мой взгляд, очень относительно. Вот сейчас, например, мы провели трансферную кампанию, учитывая те потребности, которые есть у тренерского штаба для достижения целей, которые ставит руководство. По факту сейчас на вход у нас пришли 6 игроков, и так же мы закрыли трансфер Мельниченко.

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– Можно подробности по Мельниченко в цифрах?

– По Мельниченко аренда была. Если цифры говорить – это 50 тысяч, сейчас выкупили за 350 тысяч. Совокупный трансфер – 400 тысяч. Где-то я слышал, не могу сказать откуда информацию о миллионе. Вот разница. На мой субъективный взгляд, мы сейчас очень существенно усилились за это трансферное окно.

– Благодаря продаже Смолякова в "Лос-Анджелес" входящие трансферы компенсировали?

– Да. Если возвращаемся к ресурсам, я могу говорить за это трансферное окно как мое, потому что когда меня назначили летом, уже были выполнены определенные шаги и движения. "Шахтер" не берем, потому что это флагман, который тратит много лет, и ни у кого это не вызывает удивления.

По поводу ресурсов, знаю, что всех так же очень беспокоит тема "Полесья"-2, потому что это команда, построенная с нуля, и это решение было принято так же до моего прихода. Вряд ли это для меня команда была создана, но она уже была.

Она существует для того, чтобы минимизировать потенциальные затраты. Потому что сейчас, например, вот Смоляков. Он ушел. Мы понимаем, что сейчас найти на рынке украинского левого защитника очень сложно.

И у нас сейчас есть игрок Корнийчук, которого мы приобрели еще летом, если не ошибаюсь, за около 100 тысяч. Игрок, у которого уже был опыт выступления в УПЛ, который все еще молод и, по нашему мнению, перспективен. Сейчас, к сожалению, у него небольшое повреждение. Но сейчас для нас это, возможно, еще не совсем готовая, но потенциально прямая замена на будущее для Смолякова.

И в этом существует идея второй команды, равно и инвестиции во вторую команду. Караман, например. Мне кажется, что безальтернативно мы все были в восторге от Карамана в игре с "Шахтером". И сейчас на сборах он также свою профпригодность доказал. Его не было бы у нас без второй команды.

И еще много других ребят – Пайшао, Матич, Йока, который получил так же свой дебют. Гонсалвеш, который сейчас присоединился. Есть всегда сомнения, когда подписываешь, игрок между первой и второй. И сейчас он пришел и проявил себя с лучшей стороны.

Мне кажется, все очень относительно, если говорить о ресурсах, потому что действительно президент инвестирует колоссальные деньги, но в первую очередь в клуб, в развитие инфраструктуры, в стадион, в академию, так же сейчас большие инвестиции.

Мне кажется, что нужно смотреть именно в этом направлении, и в этом направлении мы работаем все вместе, потому что инвестируется в будущее клуба с точки зрения инфраструктуры и игроков.

Потому что сейчас, после этой трансферной кампании, у нас очень приличное, по моему мнению, количество активов – то есть игроков, которые потенциально принесут пользу клубу, могут быть перепроданы, что, по моему мнению, для любой здоровой среды является важной частью процесса, – сказал Ашур.