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"Мечты сбываются". Судаков поделился снимком из детства со знаковым футболистом
12 лет спустя
Фото - Шахтар
Украинский полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков опубликовал две интересные фотографии в своем Instagram.
На первом кадре 22-летний Судаков еще ребенок - он стоит в футболке "Рапида" и рядом с экс-нападающим "Металлиста" Тайсоном. А на следующем фото уже взрослый Георгий стоит с маленькой девочкой.
"Мечты сбываются. 12 лет спустя", - подписал публикаю Судаков.
Напомним, Георгий был в академии "Металлиста" в период с 2014 по 2016-й годы.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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