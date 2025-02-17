"Мечты сбываются". Судаков поделился снимком из детства со знаковым футболистом

Украинский полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков опубликовал две интересные фотографии в своем Instagram.

На первом кадре 22-летний Судаков еще ребенок - он стоит в футболке "Рапида" и рядом с экс-нападающим "Металлиста" Тайсоном. А на следующем фото уже взрослый Георгий стоит с маленькой девочкой.

"Мечты сбываются. 12 лет спустя", - подписал публикаю Судаков.

Напомним, Георгий был в академии "Металлиста" в период с 2014 по 2016-й годы.