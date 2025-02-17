Сычев: Очень круто, что Кривбасс дает шанс проявить себя молодым игрокам

Вратарь "Кривбасса" U-16 Даниил Сычов поделился впечатлениями от прохождения зимних сборов с первой командой.

- Даниил, почувствовал насколько большая разница между подготовками в ДЮФЛУ и УПЛ?

- Юношеский футбол сильно отличается от УПЛ. В юношеском футболе игроки еще изучают те или иные упражнения, а вот на взрослом уровне эти упражнения уже совершенствуют и стараются их делать лучше.

- Общий язык с вратарями "Кривбасса" и тренером вратарей Тарасом Гребенюком нашел быстро?

- Тарас Александрович очень помогает, постоянно подсказывает. Мы постоянно в коннекте и плодотворно поработали с ним, и с другими вратарями. Другие вратари, которые являются более опытными, также мне помогали. Благодаря им мне было легче влиться в коллектив.

- Расскажи о вызове в сборную Украины U-15 в прошлом году и свой дебют за сине-желтых.

- После вызова в сборную Украины U-15, конечно, почувствовал больше уверенности в своих силах. Тем более, тренировки на сборах с главной командой "Кривбасса" мне очень помогают для дальнейшего прогресса. Защищать цвета национальной сборной - мечта любого украинского футболиста.

- Юрий Вернидуб доверяет молодежи. Успел это почувствовать?

- Да, и это классно. Доверие очень чувствуется. Вообще мне нравится и импонирует то, что "Кривбасс" дает шанс молодым футболистам, в частности вратарям в том числе. Молодые игроки могут показать свои лучшие качества как на тренировках в Кривом Роге, так и на сборах, - сказал Сычев.