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"Забитые мячи на сборах обнадеживают". Тренер Левого Берега - о подготовке ко второй части сезона
Виталий Первак подвел итоги зимних сборов команды
Фото: ФК Лівий берег
Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак поделился впечатлениями от сборов команды в Турции.
- Какие ваши впечатления от сборов в Турции?
- Сбор еще не завершился, поэтому не можем говорить, что выполнили всю работу. После спарринга против "Шерифа" начали более конкретно готовиться к матчу с "Шахтером". Важно, что удалось сделать все, что планировали. К сожалению, имеем потери... Андрей Якимив тренируется по индивидуальному графику.
- Пять спаррингов - пять разных соперников. С кем интереснее было?
- В одних матчах играли под большой нагрузкой, а в других - с более легкими ногами. Было интересно посмотреть на готовность футболистов в разный период сборов. По моему мнению, наиболее информативным был спарринг против "Шерифа". Это команда, которая имеет существенный опыт выступлений в еврокубках.
- В чемпионате у команды наблюдались проблемы с реализацией. На сборах забивали в каждом спарринге. Обнадеживает?
- Безусловно, забитые мячи всегда добавляют положительных эмоций. Главное, что футболисты увереннее играли в заключительной трети поля. Надеюсь, что проблем с этим у нас не будет в официальных матчах.
- Президент несколько дней был на сборах с командой. Насколько это мотивировало футболистов?
- Президент имел возможность пообщаться с командой. Для игроков очень важно чувствовать поддержку со стороны президента. Благодарны руководству клуба за то, что они нашли возможность отправить команду на сборы в Турцию, - рассказал Первак.
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