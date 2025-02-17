Капитан Колоса официально продлил контракт с клубом

Защитник и капитан "Колоса" Валерий Бондаренко пролонгировал действующий контракт с клубом, сообщает официальный сайт "хлеборобов".

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Предыдущий договор действовал до июня 2025 года.

Бондаренко присоединился к "Колосу" летом 2023 года. В первой части сезона он провел 18 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

Напомним, Бондаренко - воспитанник киевского футбола. Выступал за "Арсенал" Киев, "Торпедо" Кутаиси, "Скалу", "Александрию", "Шахтер", "Виторию" Гимарайнш и "Ворсклу".