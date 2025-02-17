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19-летний новичок ЛНЗ рассказал о своих целях в черкасском клубе

Премьер-лига

Последние три года он провел в Бельгии

19-летний новичок ЛНЗ рассказал о своих целях в черкасском клубе

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

19-летний новоиспеченный полузащитник ЛНЗ Александр Якименко прокомментировал переход в черкасский клуб, рассказал, чему научился в Бельгии и озвучил цели в новой команде.

- Александр, поздравляем в ЛНЗ, как настроение, как чувствуешь себя?

- Поздравляю, все очень хорошо, чувствую себя тоже хорошо, мы в Испании, все отлично.

- Последние три года ты провел в Бельгии, чему тебя научили в этой стране?

- В Бельгии очень хорошо развивают твою физическую подготовку, очень много бегали и также там футбол быстрее чем в Украине.

- Ты уже месяц провел в ЛНЗ, какие твои впечатления от коллектива?

- Благодарен всем ребятам за то, что они помогают адаптироваться.

- Ты неплохо проявил себя в матче против клуба Одд, брал на себя игру, двигал мяч, откуда у тебя такая уверенность в 19 лет?

- В период с 16 до 19 лет нужно делать шаги во взрослый футбол, мне с этим помогли, дали небольшой фундамент для этого.

- Какие цели ставишь для себя в новом клубе?

- Помочь команде занять как можно более высокое место в турнирной таблице. А лично для себя - начать играть в УПЛ.

- Ты рад вернуться в Украину?

- Да, очень рад. Я делаю шаг во взрослый футбол, - резюмировал Якименко.

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Александр Якименко ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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