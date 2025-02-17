Первак: Стартовый состав Левого Берега на матч с Шахтером определен на 70%

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал подписание бразильского полузащитника Диего Энрике, а также сообщил, что клуб продолжает следить за потенциальными новичками. Также тренер рассказал об ожиданиях от весенней части сезона.

- Клуб подписал бразильца Диего Энрике. Чем понравился бразильский атакующий полузащитник?

- Это техничный и умный игрок, который по-своему понимает футбол. Безусловно, ему еще надо много работать и учиться, учитывая юный возраст. Диего непросто даются привычные для нас нагрузки, но он не жалуется и работает каждый день. Нравится его отношение к работе.

- Будут ли еще приобретения? Планируете усилиться?

- В последнем контрольном матче просматривали игроков. Это обычный процесс на сборах. Если будут хорошие варианты, то, безусловно, не откажемся от новичков.

- Со стартовым составом на первый официальный матч года с "Шахтером" уже определились?

- Где-то на 70% определились, но еще неделю будем работать. В тренировочном процессе уже окончательно определим игроков, которые выйдут с первых минут против "Шахтера".

- Спиваков покинул команду и позиция капитана освободилась. Когда ожидать выборы капитана?

- Перед игрой с "Шахтером" будем выбирать капитана. В команде есть своя процедура голосования, которой будем придерживаться. Голосование будет закрытым.

- В первом круге в домашних стенах с "Шахтером" играли практически на равных. Чего можно ждать 24 февраля болельщикам?

- Все с нетерпением ожидают первой официальной игры после зимней паузы. "Шахтер" - элитный клуб украинского футбола, поэтому нам будет сложно. Пожелаю всем набраться терпения, ведь впереди у нас много работы.

От весенней части сезона ожидаю надежной и уверенной игры наших футболистов, - сказал Первак.