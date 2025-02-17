Экс-тренер Львова рассказал, как он открыл для Динамо основного защитника

Руководитель тренерского штаба ДЮФШ ФК "Львов" Олег Дулуб поделился впечатлениями от работы в новом амплуа. Специалист также вспомнил, как он поспособствовал развитию центрбека Тараса Михавко и полузащитника Бориса Крушинского.

"Впечатления только положительные, потому что я вижу, как развивается академия ФК "Львов". Еще работая главным тренером первой команды (2021-2023 - прим.), мы постоянно поддерживали контакт с академией. У нас всегда было три-четыре игрока, которые тренировались с профессионалами. Наверное, именно это нам и помогло в свое время открыть Бориса Крушинского, а впоследствии - поспособствовать становлению Тараса Михавко, который также прошел через систему ФК "Львов", - рассказал Дулуб.