"Какой-то пинок под задницу получил". Ашур рассказал о своем становлении как тренера

Наставник житомирского "Полесья" Имад Ашур ответил на вопрос, мешает ли его тренерской работе отсутствие опыта в роли профессионального игрока.

"Я не был профессиональным футболистом, но это не значит, что я не играл в футбол всю свою сознательную жизнь на определенном уровне. У меня был момент в жизни: "Все, я не хочу стремиться, не хочу играть, я никому не нужен". Потом все равно какой-то пинок под задницу получил, поехал, подписал какой-то мало-мальский контракт, какие-то микроскопические деньги получил, но я достиг того, что хотел - за границей, правда.

Я понимаю, что мы можем говорить очень много об опыте игровом, но какие-то все же на этом уровне базовые вещи мы можем продемонстрировать, а сейчас нам надо демонстрировать гораздо больше не технические элементы, а понимание пространства. Мы должны эти вещи сейчас моделировать - понимание пространства как понятие непрерывности, которые уже связаны с ментальным и тому подобное. Немножко другие материи, по моему мнению.

При этом подавляющее большинство своей тренерской карьеры, мне кажется, я могу ее карьерой назвать, потому что я начал тренировать в 2013 году с детьми. И так же абсолютно все базовые элементы, которые надо было всем детишкам показывать, которые потом росли, улучшались, - это надо было делать. Или сейчас надо на взрослом уровне это делать еще больше? Мне кажется, наоборот.

По поводу неопытности. Знаете, это такой парадокс, потому что очень часто тренер, у которого была какая-то футбольная карьера, попадает на должность, и говорят: "О, он сразу получил должность. Он должен был пройти все пути от детского футбола". Ну вот, я прошел все эти пути. И каждый раз, когда был следующий шаг, я сталкивался с этим вопросом: "А кто ты такой?»"Каждый раз, даже на детском уровне.

Меня позвали в "Черноморец" после того, как у меня был первый тренерский опыт - в академию "Черноморца". Это был U-17, я пришел на первое собрание с игроками. Они вот так сидели: "Кто ты такой?" U-17, на которых махнули все рукой и сказали, что ничего с этим U-17 не будет.

Мы немного напряглись, немного, как я на тот момент понимал, как это надо делать, собрались. "Шахтер" обыграли которому в первом круге проиграли 1:4. "Днепр", которому 1:6 проиграли, обыграли. Эпические матчи, где у нас трех игроков удаляют, счет 2:2, мы вырываем 3:2. Что-то мы делали, какие-то материи все же двигали в тот момент.

Потом каждый раз, каждый новый вызов всегда был один и тот же вопрос: "Кто ты, где ты был?". Я уже был там, я уже был там, я уже был там, . Затем добрался до руководящей должности, затем тренер U-19. ОК, возможно следующим звеном должен был быть клуб Второй Лиги - ну, значит так случилось, что это звено я перескочил, то есть сэкономил себе, возможно, 2-3 года из 13.



У меня не стоит цель удовлетворить всех. У меня есть цель, которую мне ставят руководство - мне надо удовлетворить эту цель. Мне надо, чтобы ежедневно были довольны футболисты от этого очень сложного тренировочного процесса, чтобы они научились получать удовольствие и, соответственно, потом переносили это на результаты на поле», - сказал Ашур.