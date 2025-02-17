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MEGOGO уже с ближайшего тура будет показывать УПЛ, - журналист

Премьер-лига
Обновлено
MEGOGO уже с ближайшего тура будет показывать УПЛ, - журналист

Олександр Приходько

Новина українською

Медиасервис MEGOGO будет транслировать матчи второй части сезона-2024/25 УПЛ.

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Источник отмечает, что в начале этой недели клубы должны финализировать это совместное решение.

Таким образом, трансляции матчей УПЛ будут доступны на сервисе уже с 18-го тура.

Также Бурбас заявил, что УПЛ ТВ расширит свое вещание и готовит еженедельный большой выпуск программы по УПЛ.

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Украинская Премьер-лига Игорь Бурбас Megogo
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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