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MEGOGO уже с ближайшего тура будет показывать УПЛ, - журналист
Олександр Приходько
Медиасервис MEGOGO будет транслировать матчи второй части сезона-2024/25
Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
Источник отмечает, что в начале этой недели клубы должны финализировать это совместное решение.
Таким образом, трансляции матчей УПЛ будут доступны на сервисе уже с 18-го тура.
Также Бурбас заявил, что УПЛ ТВ расширит свое вещание и готовит еженедельный большой выпуск программы по УПЛ.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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