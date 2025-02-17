Лупашко: Наши цифры говорят о том, что Карпаты находятся в хорошем физическом состоянии

Главный тренер " Карпат " Владислав Лупашко подвел итог зимних сборов команды в Турции.

"Мы взяли на сборы много новичков. Взаимодействия где-то не те, что хотелось бы. Не все пришедшие к нам игроки в полном объеме готовы к тому, чтобы выполнять то, что мы хотим.

Этот сбор был своеобразным обучением и для меня самого. Я для себя уже во время этого сбора делал заметки, как нужно проводить следующий сбор, что было очень хорошо, что не очень хорошо в плане организации, в плане коммуникации, в плане поддержки микроклимата. Я все эти моменты пытался учесть. В плане подготовки также тот этап, который мы проводили в Украине – насколько он был полезен, нужно ли сразу ехать в Турцию. Очень много таких моментов я для себя выделил.

Для меня был очень полезен этот сбор. Это такой бесценный опыт, который можно получить, не купить его, не где-нибудь взять, а только если ты сам прошел через него.

Но в целом я считаю, что достаточно продуктивно провели сборы. Если учитывать наши фитнес-показатели, то мы видим, что команда 2 дня сыграли 90 минут, у каждого игрока было равнозначное время – и мы видели, что игроки более или менее выдерживали этот темп. Наши цифры говорят о том, что команда находится в хорошем физическом состоянии", - сказал Лупашко.