  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лупашко: Наши цифры говорят о том, что Карпаты находятся в хорошем физическом состоянии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лупашко: Наши цифры говорят о том, что Карпаты находятся в хорошем физическом состоянии

Премьер-лига

Тренер Карпат рассказал, как у команды прошли зиминие сборы

Лупашко: Наши цифры говорят о том, что Карпаты находятся в хорошем физическом состоянии

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко подвел итог зимних сборов команды в Турции.

"Мы взяли на сборы много новичков. Взаимодействия где-то не те, что хотелось бы. Не все пришедшие к нам игроки в полном объеме готовы к тому, чтобы выполнять то, что мы хотим.

Этот сбор был своеобразным обучением и для меня самого. Я для себя уже во время этого сбора делал заметки, как нужно проводить следующий сбор, что было очень хорошо, что не очень хорошо в плане организации, в плане коммуникации, в плане поддержки микроклимата. Я все эти моменты пытался учесть. В плане подготовки также тот этап, который мы проводили в Украине – насколько он был полезен, нужно ли сразу ехать в Турцию. Очень много таких моментов я для себя выделил.

Для меня был очень полезен этот сбор. Это такой бесценный опыт, который можно получить, не купить его, не где-нибудь взять, а только если ты сам прошел через него.

Но в целом я считаю, что достаточно продуктивно провели сборы. Если учитывать наши фитнес-показатели, то мы видим, что команда 2 дня сыграли 90 минут, у каждого игрока было равнозначное время – и мы видели, что игроки более или менее выдерживали этот темп. Наши цифры говорят о том, что команда находится в хорошем физическом состоянии", - сказал Лупашко.

По теме
yellow-arrow
MEGOGO уже с ближайшего тура будет показывать УПЛ, - журналист
yellow-arrow
"Какой-то пинок под задницу получил". Ашур рассказал о своем становлении как тренера
yellow-arrow
Экс-тренер Львова рассказал, как он открыл для Динамо основного защитника
Владислав Лупашко Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости