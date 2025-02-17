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"Несмотря на его специфическое отношение к вратарям", - экс-кипер Черноморца высказался о работе с Григорчуком
Дмитрий Непогодов вспомнил свой период в Черноморце
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
Бывший вратарь ряда украинских команд Дмитрий Непогодов высказался о периоде своей карьеры в одесском "
– Что касается "Черноморца", то в нем играл не так много времени. Однако за этот период почувствовал, что в городе очень любят футбол. В Одессе работал под руководством сильного специалиста Романа Григорчука (несмотря на довольно специфическое его отношение к вратарям), у которого профессионализм, видение и понимание футбола находятся на самом высоком уровне. Вообще я считаю, что тому, кто работал с Григорчуком и вникал в его подход и предлагаемые идеи, можно смело выдавать тренерскую лицензию категории "А".
– "Черноморец" не раз наказывался снятием очков или же трансферными банами в связи с задолженностями перед футболистами, которые его покинули. Вам в одесском клубе тоже остались должны?
– С "Черноморцем" мы разошлись нормально. Была небольшая задолженность, но в итоге со мной рассчитались – возможно потому, что я был легионером.
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