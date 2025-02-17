Выбрал Европу. Верес не смог подписать легионера

" Верес " в Ровно начал непосредственную подготовку к матчу 18 тура чемпионата УПЛ с "Кривбассом", который состоится 22 февраля.

По информации Sport.ua, румынский легионер Калин Попеску, который был на просмотре на сборе в Турции, решил продолжить карьеру в Болгарии, хотя ровенчане были заинтересованы в его подписании.

Кроме того, камерунец Нонго получил серьезную травму колена и выбыл из строя до ноября. Африканец уже адаптировался в "Вересе", и на него можно было рассчитывать, как на игрока стартового состава, но футболист получил досадную травму.

Напомним, что сейчас "Верес" занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков.