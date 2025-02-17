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Выбрал Европу. Верес не смог подписать легионера
Румын Калин Попеску выбрал Болгарию
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
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По информации Sport.ua, румынский легионер Калин Попеску, который был на просмотре на сборе в Турции, решил продолжить карьеру в Болгарии, хотя ровенчане были заинтересованы в его подписании.
Кроме того, камерунец Нонго получил серьезную травму колена и выбыл из строя до ноября. Африканец уже адаптировался в "Вересе", и на него можно было рассчитывать, как на игрока стартового состава, но футболист получил досадную травму.
Напомним, что сейчас "Верес" занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков.
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