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Выбрал Европу. Верес не смог подписать легионера

Премьер-лига
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Румын Калин Попеску выбрал Болгарию

Выбрал Европу. Верес не смог подписать легионера

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Верес" в Ровно начал непосредственную подготовку к матчу 18 тура чемпионата УПЛ с "Кривбассом", который состоится 22 февраля.

По информации Sport.ua, румынский легионер Калин Попеску, который был на просмотре на сборе в Турции, решил продолжить карьеру в Болгарии, хотя ровенчане были заинтересованы в его подписании.

Кроме того, камерунец Нонго получил серьезную травму колена и выбыл из строя до ноября. Африканец уже адаптировался в "Вересе", и на него можно было рассчитывать, как на игрока стартового состава, но футболист получил досадную травму.

Напомним, что сейчас "Верес" занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков.

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Верес (Ровно)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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