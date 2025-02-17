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Динамо вернулось в Киев с турецких сборов. ВИДЕО
Чемпионат УПЛ возобновляется на ближайших выходных
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Киевское "
В Киеве команда продолжит подготовку к возобновлению УПЛ.
Напомним, что первый матч после зимней паузы в УПЛ динамовцы проведут 23 февраля против "Карпат".
По итогам осенней части сезона "Динамо" возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая "Александрию" на 5 очков, и "Шахтер" - на 10.
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