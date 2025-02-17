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Динамо вернулось в Киев с турецких сборов. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Чемпионат УПЛ возобновляется на ближайших выходных

Динамо вернулось в Киев с турецких сборов. ВИДЕО

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" завершило свои сборы и уже вернулось в Украину, сообщает пресс-служба клуба.

В Киеве команда продолжит подготовку к возобновлению УПЛ.

Напомним, что первый матч после зимней паузы в УПЛ динамовцы проведут 23 февраля против "Карпат".

По итогам осенней части сезона "Динамо" возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая "Александрию" на 5 очков, и "Шахтер" - на 10.

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Динамо (Киев)
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