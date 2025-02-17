"Очень легко сказать: физрук, пассико", - Ашур ответил на вопрос о сотрудничестве с курсами PASS

Главный тренер " Полесья " Имад Ашур ответил на вопрос о своей якобы принадлежности к курсам PASS.

– Что скажете о том, что сейчас матч "Карпаты" – "Полесье" называют украинское эль-пассико?

– Я не знаю, как это прокомментировать, откровенно говоря. То есть это абсолютная противоположность того, что мне нравится. Я не люблю ярлыки вешать, я люблю в каждом найти какую-то индивидуальность и что-то расшифровать.

Очень легко сказать: физрук, пассико, тики-така, на это повесить лейбл. Я не знаю, как к этому относиться. Ну, кому-то пришла такая фраза классная, которая будет на слуху, в комментариях и так далее. Главный вопрос: что за этим стоит?

– PASS.

– Что именно?

– Система PASS. Мне кажется, "Полесью" больше подходит система Goal, например.

– Я не знаю, как это прокомментировать. То есть речь идет о том, что и в "Карпатах", и в "Полесье" есть PASS? Хорошо. Допустим, я не знаю, как в "Карпатах", потому что в "Карпатах" это отдельно.

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Но, я так понимаю, что наш футбольный клуб – и мне кажется, это было еще до моего прихода сюда – пользовался и пользуется услугами PASS. И так же, насколько я знаю, клуб сотрудничает еще со многими другими агентами или еще кем-то

Я не знаю, о чем идет речь, когда вешается какой-то подобный ярлык. Более того, если вы меня спрашиваете лично на этот счет, я тоже слышал неоднократно, что я пассовец.

– Вы сейчас не относите себя к пассовцам?

– Я никогда не был пассовцем. Я был преподавателем на двух лекциях. В "Полесье" работает система PASS, я знаком с Глебом Платовым.

– А вас не PASS заводил в "Полесье"?

– Нет.

– А как заводят? Вы же сами говорите, что клуб сотрудничает с PASS.

– Я не сотрудничаю с консалтинговыми компаниями, у меня и агентов нет.

– Вы сами говорите, что "Полесье" сотрудничает с PASS как с консалтинговой, я так понимаю компанией, на которую есть подписка, сотрудничество или что-то еще. Но в то же время, насколько я понимаю, в скаутинговом отделе, по сути, так же пассовский человек – это господин Волков.

– Насколько мне известно, то у него не было ни курсов, которые он проходил, ни чего-то еще. Ну и, насколько мне известно, пользоваться услугами консалтинга и скаутинга – это основное, что мы сейчас получаем от PASS, потому что это непосредственно делается там нашим шеф-скаутом.

Это и доступ к информации, к скаутинговой сети и так далее. Мне кажется, что если есть такое соглашение, то этим следует пользоваться. Насколько оно будет полезным для нас? Мне кажется, в совокупности уже с моей работой, с работой нашего тренерского штаба и с той стратегией, которую мы выбрали – ну, посмотрим. Это, мне кажется, вопрос времени.