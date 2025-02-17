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Черноморец арендует опытного хавбека Металлиста 1925

Премьер-лига

Игорь Когут уже прибыл в Одессу

Черноморец арендует опытного хавбека Металлиста 1925

Новина українською

28-летний центрхав "Металлиста 1925" Игорь Когут прибыл в расположение "Черноморца".

Как сообщает ТаТоТаке, "моряки" планируют до конца сезона арендовать универсального атакующего хавбека.

Отметим, что контракт игрока с харьковским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Когут сыграл за харьковчан всего 7 матчей без результативных действий.

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Черноморец (Одесса) Игорь Когут Металлист 1925 (Харьков)
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
17.02.2025 в 20:40
Совершенно бесполезный игрок. Пусть остаёцца в Одессе и не возвращаецца.
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
17.02.2025 в 20:40
Совершенно бесполезный игрок. Пусть остаёцца в Одессе и не возвращаецца.
Ответить
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
17.02.2025 в 20:51
Педик, спермою не захлебнись....
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0
0

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