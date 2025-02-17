Черноморец арендует опытного хавбека Металлиста 1925

28-летний центрхав "Металлиста 1925" Игорь Когут прибыл в расположение " Черноморца ".

Как сообщает ТаТоТаке, "моряки" планируют до конца сезона арендовать универсального атакующего хавбека.

Отметим, что контракт игрока с харьковским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Когут сыграл за харьковчан всего 7 матчей без результативных действий.