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Черноморец арендует опытного хавбека Металлиста 1925
Игорь Когут уже прибыл в Одессу
28-летний центрхав "Металлиста 1925" Игорь Когут прибыл в расположение "
Как сообщает ТаТоТаке, "моряки" планируют до конца сезона арендовать универсального атакующего хавбека.
Отметим, что контракт игрока с харьковским клубом рассчитан до лета 2026 года.
В текущем сезоне Когут сыграл за харьковчан всего 7 матчей без результативных действий.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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жажа_the_best (Харьков)
17.02.2025 в 20:40
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