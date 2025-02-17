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Сюрпризы УПЛ: кто удивил в первой части сезона
Украинские игроки, которые по-настоящему раскрылись
Getty Images / Global Images Ukraine
Каждый футбольный сезон дарит болельщикам новые эмоции: удивление, разочарование, волнение – можно продолжать этот ряд и дальше.
Однако одна из самых приятных происходящих вещей – это открытие новых имен, знакомство с новыми талантами. Новые "лица" в футбольном сообществе вызывают большой интерес у болельщиков и экспертов: все с удовольствием обсуждают потенциал нового игрока и прогнозируют его будущее - станет ли он настоящей звездой, или угаснет так же быстро, как появился.
Этот сезон не стал исключением. Он также насыщен неожиданными и крутыми поворотами, давая обществу надежду, что футбол в Украине есть и он развивается. Новые персоналии демонстрируют прогресс и высокий уровень игры даже в условиях военного положения в стране. Давайте проанализируем этих новых звезд украинского футбола и поймем, насколько они сформированы и готовы к статусу топовых игроков нашего чемпионата.
Егор Твердохлеб ("Кривбасс" Кривой Рог)
О биографии Егора Твердохлеба уже можно снимать фильм. Карьера этого футболиста стремительно уходит вверх, и создается впечатление, что он постепенно приближается к вызову в национальную сборную.
В 2020 году, еще будучи игроком любительского клуба "Атлет" (Киев), Твердохлеб подписал свой первый профессиональный контракт с "Горняком-Спортом" (Горешные Плавные). Далее его путь пролегал через клубы, каждый из которых был сильнее предыдущего. В конце концов, питомец киевских футбольных школ оказался в "Минае", откуда его приобрел "Кривбасс". По данным портала Transfermarkt, криворожцы заплатили "закарпатцам" 300 тысяч евро, что стало рекордным трансфером "Миная" на выход.
После полугодовой адаптации в Кривом Роге нападающий начал находить свою игру, забивая важные мячи и отдавая результативные передачи. В этом сезоне он смотрится уверенным игроком основного состава команды Юрия Вернидуба.
В начале сезона украинцу помог трансфер основного нападающего "Кривбасса" Принса Аду в чешскую "Викторию Пльзень". После чего экс-игрок "Миная" и занял место в стартовой одиннадцатке и начал стабильно приносить пользу команде.
Твердохлеб набрал хорошую форму. Сейчас он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров УПЛ, имея в своем активе 8 забитых мячей. При этом он вполне может сразиться за звание лучшего "страйкера" чемпионата с Владиславом Ванатом, у которого сейчас 10 голов.
Ярослав Карабин ("Рух" Львов)
Львовянин по происхождению Ярослав Карабин начинал карьеру в главной команде города – "Карпатах". Однако впоследствии, как и большинство тогдашних игроков этого клуба (некоторые из них уже успели назад стать "зелеными львами" ), он перешел в юношескую команду "Руха", где начал формироваться как игрок профессионального уровня.
В первом же своем матче за "Рух" в УПЛ Ярослав отличился забитым мячом с пенальти в ворота "Александрии", спас свою команду от поражения.
В дальнейшем, оставаясь в первой команде, он в большинстве своем исполнял роль игрока ротации, не имея статуса лидера. Однако этот сезон стал для него переломным – Карабин уже превзошел свои предварительные показатели результативных действий. Он записал на свой счет 5 голов и 3 ассиста, а после перехода Игоря Краснопира в "Карпаты" возглавил список бомбардиров "руховцев".
Во второй части чемпионата, несмотря на ослабление "желто-черного" клуба, от Ярослава Карабина ожидают еще большего влияния на игру команды и дальнейший прогресс как футболиста.
Иван Пахолюк ("Колос" Ковалевка)
Еще перед началом этого сезона о молодом вратаре "Колоса" знали немного. Даже постоянные зрители матчей УПЛ не могли спрогнозировать, что у претендента на еврокубки позицию "первого номера" займет 20-летний питомец клуба, голкипер юношеской команды.
После продажи Кирилла Фесюна в "Шахтер" ожидалось, что борьба за место в основном составе будет идти между опытным Романом Мисаком и Валентином Горохом, ранее приобретенным у "Александрии". Однако у тренера вратарей "Колоса" Вячеслава Кернозенко был другой взгляд на ситуацию. Он разглядел перспективу в Иване, а главный тренер Александр Поздеев, имея перед глазами пример Фесюна, доверился своему помощнику и сделал ставку на Пахолюка.
Иван не поднял. Продемонстрировав зрелую и уверенную, как для своего возраста, игру, он провел 14 матчей, в семи из которых оставил ворота "сухими", пропустив всего лишь 8 мячей.
Контракт Ивана Пахолюка с "Колосом" действует до 31 декабря этого года, поэтому клубу и его руководству, в частности президенту Андрею Засухе, в ближайшее время придется принимать решение о продлении соглашения с одним из самых перспективных голкиперов. Ведь в будущем желающих переманить талантливого украинца в свои ряды будет немало.
Егор Поправка ("Колос" Ковалевка)
Сразу за Пахолюком идет еще один молодой игрок, для которого этот сезон на самом высоком уровне стал дебютным – Егор Поправка.
Однако, в отличие от голкипера "Колоса", его ситуация несколько иная.
Дебют Поправки состоялся из-за травмы основного правого защитника команды Валерия Лучкевича в матче 2-го тура Премьер-лиги Украины против петровского "Ингульца". Эта неприятная ситуация стала шансом для Егора, и он им воспользовался – после этого он стал регулярно появляться на позиции правого защитника.
В итоге игрок, на которого перед началом сезона не рассчитывали как на основного, провел на поле 12 матчей (62% игрового времени), доказав, что способен конкурировать на уровне УПЛ.
Валерия Лучкевича активно связывают с возможным переходом к "Металлисту 1925", состав которого он может пополнить летом после завершения контракта с "Колосом". Однако для этого ему еще нужно набрать оптимальную форму.
Ввиду имеющихся фактов можно спрогнозировать, что Егор Поправка закрепится на позиции основного правого защитника "Колоса" и продолжит свое развитие в составе команды.
Возобновление матчей Украинской Премьер-лиги в ближайшие выходные. Украинским болельщикам осталось совсем немного времени ждать, чтобы указанные в материале игроки начали доказывать своей игрой предоставленные им "авансы".
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