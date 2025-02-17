Черноморец решил проблему с трансферным баном, - СМИ

В понедельник, 17 февраля, " Черноморец " решил проблемы с трансферным баном. Об этом сообщает "Украинский футбол".

"Положительная динамика по исправлению ситуации позволила ФК "Черноморец" снять трансферный бан", - говорится в сообщении.

Других подробностей источник не дает.

Напомним, что бан был наложен на клуб из-за долгов перед бывшими игроками.

"Черноморец" занимает предпоследнее 15 место в турнирной таблице УПЛ, имея 12 очков после 17 сыгранных туров.