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Черноморец решил проблему с трансферным баном, - СМИ

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Черноморец решил проблему с трансферным баном, - СМИ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В понедельник, 17 февраля, "Черноморец" решил проблемы с трансферным баном. Об этом сообщает "Украинский футбол".

"Положительная динамика по исправлению ситуации позволила ФК "Черноморец" снять трансферный бан", - говорится в сообщении.

Других подробностей источник не дает.

Напомним, что бан был наложен на клуб из-за долгов перед бывшими игроками.

"Черноморец" занимает предпоследнее 15 место в турнирной таблице УПЛ, имея 12 очков после 17 сыгранных туров.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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