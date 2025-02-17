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Черноморец решил проблему с трансферным баном, - СМИ
Хорошие новости для болельщиков одесской команды
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В понедельник, 17 февраля, "
"Положительная динамика по исправлению ситуации позволила ФК "Черноморец" снять трансферный бан", - говорится в сообщении.
Других подробностей источник не дает.
Напомним, что бан был наложен на клуб из-за долгов перед бывшими игроками.
"Черноморец" занимает предпоследнее 15 место в турнирной таблице УПЛ, имея 12 очков после 17 сыгранных туров.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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