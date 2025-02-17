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Кривбасс свой домашний матч с Вересом проведет в Ровно. Что случилось?
И дело не в обстрелах и тревогах в Кривом Роге
фото - ФК Верес
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Связано это с погодой и состоянием газона на стадионе "Горняк" в Кривом Роге.
"Агрономы клуба делали все возможное для надлежащей подготовки поля стадиона "Горняк" к матчу с "Вересом", но погодные условия и среднедневная температура в регионе, которая будет на протяжении всей недели -10 и ниже, мешают подготовке газона для проведения игры. В этой связи было принято решение о проведении матча на резервном стадионе. Однако из-за того, что нашим резервным стадионом на сезон 2024\2025 является стадион в Ковалевке, где в эти выходные "Колос" сыграет свой домашний поединок, проведение игры 18 тура на этой арене невозможно", - говорится в сообщении клуба.
В итоге, "Кривбасс" обратился к "Вересу" и клубы решили сыграть на стадионе в Ровно.
Напомним, что "матч Кривбасс" – "Верес" состоится в субботу, 22 февраля, и начнется в 13:00.
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