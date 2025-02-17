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Кривбасс свой домашний матч с Вересом проведет в Ровно. Что случилось?

Премьер-лига
Обновлено

И дело не в обстрелах и тревогах в Кривом Роге

Кривбасс свой домашний матч с Вересом проведет в Ровно. Что случилось?

фото - ФК Верес

Новина українською

"Кривбасс" официально объявил, что домашний матч 18-го тура УПЛ с "Вересом" состоится в Ровно на стадионе "Авангард".

Связано это с погодой и состоянием газона на стадионе "Горняк" в Кривом Роге.

"Агрономы клуба делали все возможное для надлежащей подготовки поля стадиона "Горняк" к матчу с "Вересом", но погодные условия и среднедневная температура в регионе, которая будет на протяжении всей недели -10 и ниже, мешают подготовке газона для проведения игры. В этой связи было принято решение о проведении матча на резервном стадионе. Однако из-за того, что нашим резервным стадионом на сезон 2024\2025 является стадион в Ковалевке, где в эти выходные "Колос" сыграет свой домашний поединок, проведение игры 18 тура на этой арене невозможно", - говорится в сообщении клуба.

В итоге, "Кривбасс" обратился к "Вересу" и клубы решили сыграть на стадионе в Ровно.

Напомним, что "матч Кривбасс" – "Верес" состоится в субботу, 22 февраля, и начнется в 13:00.

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Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
17.02.2025 в 21:39
Не нормальні починати сезон зимою.Шева,я думав хоть ти здравий...
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0
3
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Комментарии 3
Не люблю футбол (Хорол)
17.02.2025 в 21:39
Не нормальні починати сезон зимою.Шева,я думав хоть ти здравий...
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0
3
avatar
Bаrcelinius
17.02.2025 в 21:22
Тыць-пыздыць называется. Ну шо это такое, ну?
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0
3
avatar
Просто Квашин (Харків)
17.02.2025 в 21:50
Ти, пархатий путінський щур, як банний лист на жо.пі... Всюду суєш своє пархате їба...ло....
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1
0

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