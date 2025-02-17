Ворскла подписала одного из известных братьев-близнецов украиснкого футбола

" Ворскла " официально объявила о переходе 31-летнего полузащитника "Металлиста 1925" Евгения Пасича.

Полтавский клуб арендовал игрока до конца сезона.

Напомним, что Пасич, который может закрыть весь правый фланг, в текущем сезоне провел 10 матчей.

Интересно, что ранее "Ворскла" продала в М1925 Илью Крупского и отправила туда же в аренду Александра Черноморца.