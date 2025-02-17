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Ворскла подписала одного из известных братьев-близнецов украиснкого футбола
Полтавская команда арендовала Евгения Пасича
vorskla.com.ua
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Полтавский клуб арендовал игрока до конца сезона.
Напомним, что Пасич, который может закрыть весь правый фланг, в текущем сезоне провел 10 матчей.
Интересно, что ранее "Ворскла" продала в М1925 Илью Крупского и отправила туда же в аренду Александра Черноморца.
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Источник:ФК Ворскла
Опубликовал: Михаил Черныш
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