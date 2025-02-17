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Ворскла подписала одного из известных братьев-близнецов украиснкого футбола

Премьер-лига
Обновлено

Полтавская команда арендовала Евгения Пасича

Ворскла подписала одного из известных братьев-близнецов украиснкого футбола

vorskla.com.ua

Новина українською

"Ворскла" официально объявила о переходе 31-летнего полузащитника "Металлиста 1925" Евгения Пасича.

Полтавский клуб арендовал игрока до конца сезона.

Напомним, что Пасич, который может закрыть весь правый фланг, в текущем сезоне провел 10 матчей.

Интересно, что ранее "Ворскла" продала в М1925 Илью Крупского и отправила туда же в аренду Александра Черноморца.

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Ворскла (Полтава) Евгений Пасич Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Михаил Черныш
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