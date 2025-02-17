Защитник Кривбасса обещает принципиальный матч с Вересом

Защитник " Кривбасса " Андрей Понедельник подвел итог зимних сборов, которые команда проводила в Испании.

– Андрей, с каким настроением "Кривбасс" начал подготовку дома после возвращения с зарубежных сборов?

– Очень соскучились по родной Украине, рады возвращению домой. Думаю, для нас адаптация не станет проблемой (улыбается). Все хорошо. К матчу против "Вереса" подходим в полной боевой готовности. Настроены на серьезный матч и стремимся набрать максимум очков. Последние матчи против "Вереса" принципиальные, поэтому будет интересно.

– Перепады температур: Испания – Украина. Как организм с этим справляется?

– Мы – профессионалы, поэтому все под контролем. Подготовимся к "Вересу" на все сто процентов.

– Уже все мысли о грядущем матче?

– Да, конечно, все в ожидании стартового матча второй части сезона. На теории проанализируем сильные и слабые стороны соперника, чтобы быть готовыми к любым сюрпризам.