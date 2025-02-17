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Защитник Кривбасса обещает принципиальный матч с Вересом
Кривбасс в УПЛ рестартует матчем с Вересом
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Защитник "
– Андрей, с каким настроением "Кривбасс" начал подготовку дома после возвращения с зарубежных сборов?
– Очень соскучились по родной Украине, рады возвращению домой. Думаю, для нас адаптация не станет проблемой (улыбается). Все хорошо. К матчу против "Вереса" подходим в полной боевой готовности. Настроены на серьезный матч и стремимся набрать максимум очков. Последние матчи против "Вереса" принципиальные, поэтому будет интересно.
– Перепады температур: Испания – Украина. Как организм с этим справляется?
– Мы – профессионалы, поэтому все под контролем. Подготовимся к "Вересу" на все сто процентов.
– Уже все мысли о грядущем матче?
– Да, конечно, все в ожидании стартового матча второй части сезона. На теории проанализируем сильные и слабые стороны соперника, чтобы быть готовыми к любым сюрпризам.
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