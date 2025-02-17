Подлепенец: будем стараться не отходить от своего стиля - для нас без разницы будь то Динамо или другой соперник

Вингер " Карпат " Евгений Подлепенец рассказал, как прошли зимние сборы команды в Турции, а также поделился ожиданиями от матча 18-го тура УПЛ против "Динамо".

"Сборы прошли хорошо. Тренерский штаб сказал, что мы провели хорошую работу и проделали все, что было запланировано. У Турции у нас были очень классные условия для тренировок и проживания. Думаю, мы провели хорошие спарринги, несмотря на разные результаты поединков. Уверен, что все ребята выкладывались по полной на каждой тренировке и в каждой игре.

Новички команды? Скажу так, все эти ребята очень качественные футболисты, которые в дальнейшем помогут "Карпатам" становиться сильнее. Отлично, что новички порядочные и трудолюбивые, поэтому они быстро влились в коллектив. Со своей стороны мы очень хорошо приняли новых игроков, и я вижу, что они комфортно чувствуют себя в нашей команде.

В матче с "Динамо" будем стараться не отходить от своего стиля, ведь для нас без разницы будь то "Динамо" или любой другой соперник. Думаю, если не изменим своему футболу, то будет и результат", — сказал Подлепенец.