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Подлепенец: будем стараться не отходить от своего стиля - для нас без разницы будь то Динамо или другой соперник

Премьер-лига
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В воскресенье Карпаты сыграют с Динамо

Подлепенец: будем стараться не отходить от своего стиля - для нас без разницы будь то Динамо или другой соперник

фото из свободных источников

Новина українською

Вингер "Карпат" Евгений Подлепенец рассказал, как прошли зимние сборы команды в Турции, а также поделился ожиданиями от матча 18-го тура УПЛ против "Динамо".

"Сборы прошли хорошо. Тренерский штаб сказал, что мы провели хорошую работу и проделали все, что было запланировано. У Турции у нас были очень классные условия для тренировок и проживания. Думаю, мы провели хорошие спарринги, несмотря на разные результаты поединков. Уверен, что все ребята выкладывались по полной на каждой тренировке и в каждой игре.

Новички команды? Скажу так, все эти ребята очень качественные футболисты, которые в дальнейшем помогут "Карпатам" становиться сильнее. Отлично, что новички порядочные и трудолюбивые, поэтому они быстро влились в коллектив. Со своей стороны мы очень хорошо приняли новых игроков, и я вижу, что они комфортно чувствуют себя в нашей команде.

В матче с "Динамо" будем стараться не отходить от своего стиля, ведь для нас без разницы будь то "Динамо" или любой другой соперник. Думаю, если не изменим своему футболу, то будет и результат", — сказал Подлепенец.

Напомним, что матч "Динамо" - "Карпаты" состоится в воскресенье, 23 февраля, и начнется в 18:00.

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Источник:
ukrsport
Опубликовал: Михаил Черныш
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