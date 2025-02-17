На данный момент 14 украинских клубов имеют трансферный бан от УАФ

На данный момент 14 украинских клубов имеют трансферный бан от КДК УАФ, сообщает "Украинский футбол" со ссылкой на источники в УАФ.

Трансферные ограничения наложены на "Верес" (Ровно), "Днепр-1" (Днепр), "Заря" (Луганск), "Агробизнес" (Волочиск), "Диназ" (Вышгород), "Кремень" (Кременчук), "Локомотив" (Киев), ФСК "Маріуполь", "Металіст" (Харків), "Нива" (Тернополь), "Олимпия" (Савинцы), "Подолье" (Хмельницкий), "Скала 1911" (Стрый) и "Чайка" (Петропавловская Борщаговка).

Также запрет на трансферы был и у "Черноморца", но с одесского клуба 17 февраля запрет был снят .

В то же время отмечается, что список очень динамичный и может меняться чуть ли не каждый день:

"Список очень динамичный. Это больше технические баны, просроченные платежи и т.п.", - заявил источник.