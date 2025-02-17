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На данный момент 14 украинских клубов имеют трансферный бан от УАФ

Премьер-лига

А вот Черноморец недавно от бана избавился

На данный момент 14 украинских клубов имеют трансферный бан от УАФ

фото из свободных источников

Новина українською

На данный момент 14 украинских клубов имеют трансферный бан от КДК УАФ, сообщает "Украинский футбол" со ссылкой на источники в УАФ.

Трансферные ограничения наложены на "Верес" (Ровно), "Днепр-1" (Днепр), "Заря" (Луганск), "Агробизнес" (Волочиск), "Диназ" (Вышгород), "Кремень" (Кременчук), "Локомотив" (Киев), ФСК "Маріуполь", "Металіст" (Харків), "Нива" (Тернополь), "Олимпия" (Савинцы), "Подолье" (Хмельницкий), "Скала 1911" (Стрый) и "Чайка" (Петропавловская Борщаговка).

Также запрет на трансферы был и у "Черноморца", но с одесского клуба 17 февраля запрет был снят.

В то же время отмечается, что список очень динамичный и может меняться чуть ли не каждый день:

"Список очень динамичный. Это больше технические баны, просроченные платежи и т.п.", - заявил источник.

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Заря (Луганск) Кремень (Кременчуг) Скала 1911 (Стрый) Верес (Ровно) Подолье (Хмельницкий) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Диназ (Вышгород) Агробизнес (Волочиск) СК Днепр-1 Нива (Тернополь) Олимпия (Савинцы) УАФ Металлист (Харьков) ФСК Мариуполь Локомотив (Киев)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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