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Верес объявил о старте продаж билетов на матч УПЛ против Кривбасса. Сколько стоят билеты?
Билеты на любой кошелек
Фото: Верес
"Верес" объявил о старте продаж билетов на матч УПЛ против "Кривбасса".
В субботу 22 февраля ровенский клуб на своем поле примет "Кривбасс". Перенос матча на поле "Вереса" связан с погодными условиями в Кривом Роге.
"Верес" сообщил стоимость билетов.
- 200 грн. стоят места на втором и седьмом секторе, которые находятся за воротами
- 400 грн надо отдать за места третьего и шестого секторов, которые близки к воротам.
- 500 грн стоят места, приближенные к центру поля. Самый дорогой билет - в VIP ложу, которая в центре поля.
"Кривбасс" сообщил, что даст бесплатные билеты своим болельщикам
Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.
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На зимнюю паузу "Верес" ушел на 9-м месте с 19-ю баллами. "Кривбасс" - четвертый с 31-м баллом и игрой в запасе против "Шахтера", прерванной из-за воздушной тревоги.
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