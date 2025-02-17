Верес объявил о старте продаж билетов на матч УПЛ против Кривбасса. Сколько стоят билеты?

"Верес" объявил о старте продаж билетов на матч УПЛ против "Кривбасса".

В субботу 22 февраля ровенский клуб на своем поле примет "Кривбасс". Перенос матча на поле "Вереса" связан с погодными условиями в Кривом Роге.

"Верес" сообщил стоимость билетов.

200 грн. стоят места на втором и седьмом секторе, которые находятся за воротами

400 грн надо отдать за места третьего и шестого секторов, которые близки к воротам.

500 грн стоят места, приближенные к центру поля. Самый дорогой билет - в VIP ложу, которая в центре поля.

"Кривбасс" сообщил, что даст бесплатные билеты своим болельщикам

Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.

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На зимнюю паузу "Верес" ушел на 9-м месте с 19-ю баллами. "Кривбасс" - четвертый с 31-м баллом и игрой в запасе против "Шахтера", прерванной из-за воздушной тревоги.