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Вернидуб вошел в топ-5 тренеров с наибольшим количеством побед в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

На счету коуча Кривбасса 128 побед в элите украинского футбола

Вернидуб вошел в топ-5 тренеров с наибольшим количеством побед в УПЛ

Кривбас

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В матче 17-го тура УПЛ победа "Кривбасса" над "Карпатами" стала для Юрия Вернидуба 128-й за время пребывания у руля разных клубов в истории чемпионатов Украины. Из них 90 было добыто в "Заре" и 38 - в "Кривбассе".

По этому показателю Вернидуб вышел на 5-е место среди всех тренеров, опередив на одну победу Михаила Фоменко.

Возглавляет этот рейтинг румынский специалист Мирча Луческу, в активе которого 323 победы у руля "Шахтера" и "Динамо".

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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