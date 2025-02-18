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Вернидуб вошел в топ-5 тренеров с наибольшим количеством побед в УПЛ
На счету коуча Кривбасса 128 побед в элите украинского футбола
Кривбас
В матче 17-го тура УПЛ победа "
По этому показателю Вернидуб вышел на 5-е место среди всех тренеров, опередив на одну победу Михаила Фоменко.
Возглавляет этот рейтинг румынский специалист Мирча Луческу, в активе которого 323 победы у руля "Шахтера" и "Динамо".
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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