Вернидуб вошел в топ-5 тренеров с наибольшим количеством побед в УПЛ

В матче 17-го тура УПЛ победа " Кривбасса " над "Карпатами" стала для Юрия Вернидуба 128-й за время пребывания у руля разных клубов в истории чемпионатов Украины. Из них 90 было добыто в "Заре" и 38 - в "Кривбассе".

По этому показателю Вернидуб вышел на 5-е место среди всех тренеров, опередив на одну победу Михаила Фоменко.

Возглавляет этот рейтинг румынский специалист Мирча Луческу, в активе которого 323 победы у руля "Шахтера" и "Динамо".