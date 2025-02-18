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ЛНЗ интересовался экс-нападающим Сандерленда - Источник

Премьер-лига

Сейчас он выступает за шотландский "Сент-Джонстон"

ЛНЗ интересовался экс-нападающим Сандерленда - Источник

Фото: Bildbyrån

Новина українською

ЛНЗ интересовался центральным нападающим шотландского "Сент-Джонстона "Беньямину Кампиоке.

Однако, вероятнее всего, этот переход не состоится, сообщает Telegram-канал Инсайды от Пасечника.

На протяжении своей карьеры Беньямин выступал за английские "Сандерленды", "Торки Юнайтед", "Саутенд Юнайтед", шведский АИК и швейцарский "Люцерн".

В текущем сезоне Кимпиока провел 21 матч за "Сент-Джонстон" в чемпионате Шотландии и забил шесть голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

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Сент-Джонстон (Шотландия) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 08:17
Нахєра йому цей колгосп ЛНЗ...з тупим менеджментом....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 08:17
Нахєра йому цей колгосп ЛНЗ...з тупим менеджментом....
Ответить
0
0

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