ЛНЗ интересовался экс-нападающим Сандерленда - Источник

ЛНЗ интересовался центральным нападающим шотландского "Сент-Джонстона "Беньямину Кампиоке.

Однако, вероятнее всего, этот переход не состоится, сообщает Telegram-канал Инсайды от Пасечника.

На протяжении своей карьеры Беньямин выступал за английские "Сандерленды", "Торки Юнайтед", "Саутенд Юнайтед", шведский АИК и швейцарский "Люцерн".

В текущем сезоне Кимпиока провел 21 матч за "Сент-Джонстон" в чемпионате Шотландии и забил шесть голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.