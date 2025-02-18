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ЛНЗ интересовался экс-нападающим Сандерленда - Источник
Сейчас он выступает за шотландский "Сент-Джонстон"
Фото: Bildbyrån
ЛНЗ интересовался центральным нападающим шотландского "Сент-Джонстона "Беньямину Кампиоке.
Однако, вероятнее всего, этот переход не состоится, сообщает Telegram-канал Инсайды от Пасечника.
На протяжении своей карьеры Беньямин выступал за английские "Сандерленды", "Торки Юнайтед", "Саутенд Юнайтед", шведский АИК и швейцарский "Люцерн".
В текущем сезоне Кимпиока провел 21 матч за "Сент-Джонстон" в чемпионате Шотландии и забил шесть голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.
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